    Política

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Tanto la iniciativa presentada por los senadores como el proyecto del gobierno quedaron en manos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, solo la propuesta del Ejecutivo cuenta con urgencia, que es la discusión inmediata. Esto causó molestia entre los partidarios de la reforma parlamentaria y activó a los detractores para detener su avance.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    6 DE ENERO DEL 2026 EL MINISTRO ALVARO ELIZALDE DURANTE SESION DE SALA QUE DISCUTE EL PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA POLITICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El avance de la reforma legal del gobierno, que se aprobó en general y en particular este martes en el Senado, encendió las alertas entre los detractores del rediseño del sistema político, particularmente entre los independientes y los representantes de partidos pequeños.

    En ese contexto, en la sesión de sala de la Cámara de este miércoles, cuando el secretario de la corporación informó de la urgencia del Ejecutivo a la iniciativa del gobierno, el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) intentó infructuosamente dilatar la iniciativa.

    Mediante una solicitud al pleno de la Cámara, González quiso que el proyecto de La Moneda recale en la Comisión de Constitución luego de su paso por la instancia de Gobierno. Sin embargo, por una aplastante mayoría de 44 votos en contra y 21 a favor, la petición fue desechada.

    El objetivo de González era que el mensaje presidencial vaya a una comisión que tiene una detractora clave: la diputada Pamela Jiles.

    Pese a la derrota del parlamentario ecologista en la Comisión de Gobierno, la iniciativa ya encontró la primera barrera: la dilación del presidente de esta instancia, Rubén Oyarzo (radical).

    Pese a la obligación de tener que despachar la iniciativa en seis días, luego de que el Ejecutivo le pusiera discusión inmediata este miércoles, Oyarzo recién citó a la comisión el próximo martes, al filo del plazo, para comenzar a debatir la iniciativa gubernamental.

    De esta manera, los disidentes a la modificación del sistema político ya se empiezan a articular para enfrentar a los impulsores de estos cambios.

    Otro fuerte opositor a la reforma es el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien, una vez aprobado la propuesta gubernamental en el Senado, lanzó sus primeros dardos. “El avance que hay dentro del sistema político es prácticamente muy tenue”, expresó.

    Y agregó: “Lo que se aprobó en el Senado -y espero que en la Cámara se corrija- tiene que ver con una ley de amarre, otra más, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos”.

    “Para poder constituir un partido nuevo se va a requerir cuatro veces más de firmas que hoy. Y uno podría entender que eso puede ser bueno para disminuir el número de partidos, pero se pueden disminuir de distintas formas el número de partidos”, reprochó uno de los líderes del FRVS, en relación al contenido del proyecto.

    El despliegue de De Urresti

    En paralelo, el senador Alfonso de Urresti (PS) activó una ronda de conversaciones en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

    El principal mocionante de la reforma constitucional que modifica el sistema político tenía como objetivo reactivar la discusión de este proyecto, que se encuentra paralizado en la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.

    El senador socialista conversó con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella -quien tuvo su propio despliegue en sede parlamentaria para hacer un mapeo legislativo- y también con distintos diputados.

    Entre De Urresti y los diputados que apoyan el proyecto que presentó junto a otros senadores en noviembre de 2024 -como la UDI o RN- existe molestia por la jugada de La Moneda que le puso la urgencia de discusión inmediata únicamente a la reforma gubernamental, pero no a la moción parlamentaria surgida de un acuerdo transversal de senadores.

    Con menos de un mes para despachar las iniciativas, existen tres grupos de diputados: los que apuestan a frenar ambas reformas; los que quieren empujar las dos; y los que ponen sus fichas únicamente en la reforma del Ejecutivo.

    Detalles de la reforma

    La iniciativa legal del gobierno -que según anunció en su cuenta pública de 2024 el Presidente Gabriel Boric, es “complementaria” a la de los senadores- eleva a rango legal a los comités parlamentarios y le entrega un mayor poder al jefe de bancada para coordinar, determinar la distribución en las comisiones, entre otras medidas. En otras palabras, el jefe de bancada tendría la potestad de “castigar” a los rebeldes.

    Además, esta reforma que modifica las leyes orgánicas de Partidos Políticos y de Votaciones y Escrutinios, aplica otras medidas, como cortar el trasvasije de financiamiento público a colectividades que “se llevan” parlamentarios de otras tiendas. Esa problemática se ha acentuado en el último periodo.

    Otro aspecto controversial de la reforma, que es resistido por tiendas pequeñas, es la eliminación de los partidos regionalistas que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo para conformar una nueva colectividad sería de 8 regiones.

    Además se eleva la cantidad de afiliados por región para crear estas entidades. En vez del “0,25% del electorado que hubiere sufragado”, se exigiría “el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo”, lo que implica cuadriplicar las firmas necesarias.

    En cuanto a la reforma de los senadores, contempla un cambio a la Constitución para establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos políticos puedan participar en la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.

    Junto con ello, incluye la cesación inmediata del cargo para los parlamentarios que renuncien al partido que declaró su candidatura o realicen cambios de afiliación política incompatibles con su lista de elección, siendo reemplazados por el ciudadano designado por dicho partido.

    Aunque una parte de esta reforma solo podría operar para las elecciones de 2029, la pérdida del escaño por una renuncia sí podría entrar en vigencia este año.

