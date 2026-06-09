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    Política

    Disputa por cobros del CAE: diputados UDI acusan que proyecto “sueldos protegidos” terminaría beneficiando a “papitos corazón”

    Cuestionaron la iniciativa legal que ingresó un grupo de parlamentarios de centroizquierda con el fin de evitar las retenciones que ha iniciado la Tesorería General de la República.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La polémica sobre los embargos que está realizando la Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) no se detiene. El presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla (UD), junto con el diputado que integra la misma instancia y del mismo partido Ricardo Neumann acusaron que el proyecto denominado “sueldos protegidos”, presentado ayer por un grupo de parlamentarios de oposición, podría incluso beneficiar a los padres que no han cumplido con el pago legal de la pensión de alimentos de sus hijos.

    De esta manera, la propuesta de los diputados del PC, FA, PS y la DC, entre otros, que busca modificar el Código del Trabajo con el fin de evitar los embargos de las remuneraciones depositadas en cuentas bancarias, declarando la “inembargabilidad” de los sueldos, independientemente de que se encuentren en el sistema financiero, resulta una mala idea para los parlamentarios gremialistas.

    El texto opositor señala que: “La inembargabilidad de las remuneraciones subsistirá íntegramente (...) sin que dichos fondos puedan ser considerados activos o saldos sujetos a compensación, aun cuando sean depositados o transferidos en la cuenta bancaria”, indicando que la protección “será oponible a cualquier acreedor”,

    Sin embargo, los parlamentarios UDI advirtieron que el proyecto podría terminar favoreciendo a los llamados “papitos corazón”, puesto que al extender -sin excepciones claras- la inembargabilidad de los sueldos incluso una vez que son depositados en las cuentas bancarias, dificultaría el cobro de diversas obligaciones que son legales, entre ellas las pensiones de alimentos.

    Por lo mismo, calificaron la propuesta de la oposición como “irresponsable”, advirtiendo que, tal como fue planteada, “abre una peligrosa puerta para que los deudores de pensiones de alimentos vuelvan a eludir sus obligaciones legales, todo con el gentil auspicio de los diputados de izquierda”.

    “Este proyecto de ley, tal como ha sido planteado, podría transformarse en el mejor regalo que reciban los ‘papitos corazón’ de nuestro país, quienes durante años eludieron sus obligaciones legales y hoy, con esta iniciativa, podrían volver a hacerlo. Nos costó mucho esfuerzo sacar adelante una ley que ha permitido retener más de $2,5 billones de pesos en pensiones de alimentos, beneficiando directamente a miles de niños”, añadieron.

    “Sin embargo, bajo el pretexto de proteger los sueldos de quienes adeudan créditos como el CAE, la oposición podría terminar debilitando el cumplimiento de este tipo de responsabilidades, beneficiando precisamente a quienes más han incumplido”, cuestionaron los diputados Bobadilla y Neumann, quienes agregaron que “cuando no se fijan límites ni excepciones claras, se termina favoreciendo a este tipo de deudores, en desmedro de miles de menores del país”.

    En esa línea, si bien respaldaron las acciones de cobro iniciadas por la TGR en contra de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes, reiteraron su preocupación por los alcances que podría tener el proyecto impulsado por la oposición, señalando que “es inaceptable que, con la excusa de proteger a un grupo de personas, se termine favoreciendo a los padres irresponsables”.

    “Mientras el Estado ha fortalecido los mecanismos para exigir el pago de las pensiones de alimentos en el país, la izquierda chilena está haciendo todo lo que ene a su alcance para debilitar este sistema, favoreciendo nada más ni nada menos que a los denominados ‘papitos corazón’. Esa podría ser la consecuencia en caso de aprobarse este proyecto”, advirtieron los diputados Bobadilla y Neumann.

    Más sobre:CAECrédito con Aval del EstadoTesoreríaPapito Corazón

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