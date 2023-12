Dura crítica de José Antonio Kast a Bachelet: asegura que al gobernar “mostró su completa incapacidad”

En duros términos se refirió este jueves el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, a la expresidenta Michelle Bachelet.

Recogiendo una nota de prensa donde se señala que la exmandataria le habría dicho a los republicanos que integraron el consejo constitucional que “el que no logra acuerdos, no tiene capacidad de ser gobierno”, el exdiputado posteó: “Curioso, viniendo de alguien que cuando gobernó demostró su completa incapacidad”.

Bachelet había realizado su primera intervención pública tras el plebiscito -en el que apoyó la opción triunfadora del “En Contra”, contraria a Kast- este jueves en el marco del seminario ‘¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia’, organizado por su fundación, Horizonte Ciudadano, y por Rumbo Colectivo.

Ahí, en una parte de su extensa intervención, se refirió al llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric luego del plebiscito para alcanzar acuerdos. Fue en ese momento que relató algunos de los comentarios que hizo cuando asistió al Consejo Constitucional, el pasado 7 de agosto.

“Y yo cuando fui al consejo le dije a los consejeros que sabía que se iban a ver tentados por tener un modelo de ustedes. Si ustedes no son capaces de esto van a demostrar que no tienen ninguna capacidad de gobernar, porque gobernar es la capacidad de convocar a la mayoría, tras un objetivo común. Y yo creo que la única forma de lograr un mejor futuro para nuestro país es recuperando nuestra capacidad de alcanzar acuerdos transversales en muchos ámbitos. Y cuando hablamos de acuerdos no me refiero a la cocina, ni a soluciones mágicas de espalda a la ciudadanía, pero tampoco significa un consenso ilusorio en todos los temas, tampoco significa la superación de todas las diferencias. Eso es un tema que es muy difícil, pero tenemos que recuperar el sentido civilizatorio, digamos, de la palabra acuerdo”.

En su alocución agregó también: “Necesitamos un acuerdo de cara a las necesidades ciudadanas, de lo contrario seguiremos incubando la frustración con la democracia y viviendo un statu quo para beneficiar a nadie. Y este es un desafío para este gobierno, pero también lo es para los que vienen. Pues gobernar es, como decía, llegar a acuerdos, y el que no los promueve o no es capaz de generarlos no tiene la capacidad de ser gobierno”.

El Consejo Constitucional que redactó la propuesta de nueva Carta Magna rechazada en las urnas el pasado 17 de diciembre tuvo hegemonía de la oposición y, más concretamente de Republicanos.

En concreto, 33 de los 50 escaños fueron ocupados por la derecha, 22 de ellos por republicanos representantes del partido de Kast.

Bachelet, por su parte, tuvo un relevante rol en la recta final de la campaña, donde salió a reforzar que la propuesta constitucional ponía en riesgo la ley de aborto en tres causales.