SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Educación pública gratuita y universal, reducir listas de espera y mayor inteligencia policial: los ejes del programa de Jara

La candidata también presentó las vocerías de su campaña.

Por 
Shelmmy Carvajal
 
David Tralma
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde la sede de Londres 76, la candidata oficialista y de la Democracia Cristiana (DC) anunció el documento Un Chile que Cumple, que contiene los lineamientos programáticos para enfrentar las primarias presidenciales que se realizarán el 16 de noviembre.

El borrador del programa de Jeannette Jara había recibido múltilples críticas, incluso de su propio sector, especialmente por los apartados de economía y crecimiento.

Así, en esta segunda etapa de campaña, la candidata se alejó de esos términos y hizo un mea culpa por las contradicciones en torno a la nacionalización del cobre.

Este nuevo documento contiene directrices a grandes rasgos, por ejemplo, en los lineamientos económicos establece que el crecimiento del país conlleva un "apoyo a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado“.

Mientras que en seguridad propone un cambio de estategia con énfasis en la persecución del dinero proveniente del narcotráfico, mayor capacidades a las policías y reforzar la inteligencia.

En cuanto a salud, la candidata destacó: “Nadie debe esperar meses por una atención que es urgente. Fortaleceremos la atención primaria, reduciremos las listas de espera y avanzaremos hacia un sistema universal donde la salud no dependa del bolsillo, sino de la necesidad”.

Sobre los desafíos habitacionales Jara señaló que impulsará un “esfuerzo histórico para construir más viviendas y mejores barrios”.

Otro de los puntos claves en las presidenciales son las medidas en educación, por lo mismo, la candidata planteó una “transformación de fondo: educación pública de calidad, gratuita y universal, con más recursos, con apoyo a docentes, con infraestructura adecuada y con una mirada inclusiva”.

Las vocerías y nuevas incoporaciones al comando

La candidata también resaltó los roles de los miembros de su comando. Las vocerían serán asumidas por los senadores Alejandra Sepúlveda (IND) y Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA), y la exministra Laura Albornoz (IND).

En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) tendrá relacionamiento con el mundo empresarial, la parlamentaria Ana María Gazmuri (AH) con el arte y las culturas, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (IND) con las iglesias evangélicas.

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, junto a su par del Partido Radical, Leonardo Cubillos, se unen al comité estratégico del comando.

Más sobre:Jeannette JaraPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Sharp opta por candidatura a diputado y aumenta chances de oficialismo en el Senado

Atenciones médicas grupales, medidas contra el terrorismo y más: Franco Parisi presenta su programa de gobierno

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?
Chile

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal
Negocios

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”
El Deportivo

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”

En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría
Cultura y entretención

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?