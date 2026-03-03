El cable chino y otros enfrentamientos que protagonizaron Gabriel Boric con José Antonio Kast

La relación entre el gobierno saliente y el entrante quedó evidentemente quebrada este martes.

Y es que tras una tensa y breve reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el mandatario electo José Antonio Kast decidió finalizar el proceso de cambio de mando a solo ocho días del hito republicano.

Todo esto en el marco de la controversia por el cable submarino chino y las represalias de Estados Unidos, entre otras materias.

Así, lo que inicialmente se perfiló como un traspaso ordenado, terminó por fracturarse definitivamente.

Lo cierto es que esta tensión no comenzó ahora en la antesala del cambio de mando, sino que se remonta hace varios años atrás en momentos claves: el periodo legislativo 2014-2018, cuando ambos eran compañeros en la Cámara Baja, en la campaña presidencial de 2021 cuando los dos se disputaron la Presidencia, y en las últimas presidenciales de 2025.

Cruce parlamentario

Uno de los roces se traslada a diciembre de 2017, cuando Boric y Kast fueron pares en la Cámara de Diputados. En esa ocasión las redes sociales se encendieron por un cruce que tuvieron en X, en ese entonces Twitter.

Esto, luego de que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgara un indulto al exmandatario del país vecino, Alberto Fujimori.

En concreto, Kast aseguró que el indulto a Fujimori en Perú era “un ejemplo de como avanzar en justicia y no venganza”. Por su parte, Boric respondió que “exigir que se cumplan condenas por crímenes contra la humanidad no es venganza, sino justicia”.

Presidenciales 2021

En cuanto al periodo de campaña de cara al balotaje presidencial de 2021, hubo un episodio que se robó varios titulares.

Se trata del debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). En aquella ocasión, Kast interpeló a Boric por una supuesta denuncia de acoso interpuesta al entonces representante de Apruebo Dignidad.

“¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara, hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón”, dijo Kast en ese momento.

Boric desmintió la acusación y mostró disposición a participar de cualquier investigación. Asimismo no descartó acciones judiciales.

Minutos después, Kast sostuvo: “Cometí una equivocación, a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso. Pido disculpas”.

Posterior al debate, la abogada Romina Mora Pardo interpuso un recurso de protección contra Kast a propósito de sus dichos. Finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible.

En tanto, otro de los enfrentamientos que protagonizaron se dio en el tradicional debate de Anatel.

Tras ser interpelado por Kast, Boric sacó un papel con los resultados de un test de droga realizado en la Red de Salud UC Christus el 2 de noviembre de 2021. “Yo no soy un consumidor de droga. Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de la ultraderecha de instalar una duda”, recalcó el entonces diputado.

“Los partidarios de José Antonio Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir (...) Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias no es el camino que requieren los chilenos”, sentenció en aquella instancia.

La arremetida de Boric por Presupuesto

Otro de los momentos de esta larga historia de rivalidad política se remonta a la campaña de presidencial de 2025, cuando Kast competía con Jeannette Jara (PC) por llegar a La Moneda.

En una cadena nacional sobre el Presupuesto, el Presidente Boric hizo una inédita mención a la propuesta recorte fiscal de Kast, aunque sin nombrarlo a él.

“Yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas”, planteó.

“Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar US$6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar US$6.000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU”, lanzó Boric.

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Fiel a su estilo, Kast no guardó silencio, y al día siguiente realizó un punto de prensa en el que arremetió duramente contra el Mandatario.

“No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras”, contestó Kast.