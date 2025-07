“El candidato tiene propuestas muy acotadas”: Chile Vamos arremete contra Kast por falta de plan económico

Solamente dos propuestas en materia económica ha presentado el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Se trata del denominado Plan M&M, para fomentar el empleo, y la idea de “No más contribuciones a la primera vivienda”, que busca que de forma progresiva se termine con ese impuesto territorial.

Pese a que en la colectividad aseguran que el tema económico será uno de los focos del programa, según transmiten en el comando, recién esta semana empezarán a anunciar las medidas más sustantivas del programa. “Ahora queremos empezar a presentar nuestra propuesta económica”, planteó Kast este jueves en la mañana.

Así, a poco más de un mes de que sea la inscripción de candidaturas en el Servel, dio el primer paso y dio a conocer a quien será el coordinador de su equipo económico con el que espera llegar a La Moneda: el economista Jorge Quiroz, quien previamente trabajó en la fallida candidatura presidencial del exalcalde Rodolfo Carter.

Y es justamente esa falta de propuestas concretas y un solo fichaje lo que mira con atención Chile Vamos y que aprovecharon de cuestionar. Esto, en un contexto en que Kast comenzó a liderar las encuestas de opinión, superando -en varias de ellas, a Evelyn Matthei. Por lo mismo, los ojos están puestos sobre el líder republicano.

El arribo del ingeniero comercial de la Universidad de Chile al comando de Kast se dio después de varias semanas de acercamientos, según cuentan en el partido. En la colectividad, de hecho, hace unas semanas compartieron un documento del experto referido a parte de las medidas que presentaron en materia de contribuciones.

De esa forma, junto con presentarlo, sin adelantar medidas en concreto, Kast también deslizó los tres ejes que guiarán su programa, bajo el eslogan de “Chile despega”: desregulación, gasto público y el ajuste de la carga tributaria.

En este escenario, en Chile Vamos criticaron la poca claridad de sus propuestas, las que aseguran son principalmente titulares. Así plantean reparos por la ausencia de un equipo de expertos que -apuntan- sí tiene la abanderada del bloque, Evelyn Matthei.

Esto, en línea con la estrategia del comando de marcar las diferencias con el abanderado republicano, impulsada particularmente por Matthei.

“Es muy importante tener buenos equipos. Creo que es una debilidad de José Antonio Kast que tenga hoy solo a Jorge Quiroz, que es un muy buen economista, no estoy quitándole méritos, pero el candidato tiene propuestas muy acotadas", dijo a La Tercera la diputada e integrante del comité político de Matthei, Ximena Ossandón (Renovación Nacional).

En ese sentido, agregó que “hay una cosa que es muy propia de una candidatura y la otra: la de José Antonio Kast es una ‘monocandidatura’, donde se hace todo lo que él dice. Nosotros, en ese sentido, somos mucho más de llegar a acuerdos, de conversar los temas y que sea la candidata la que termine convenciéndose (...). La forma de hacer política nuestra es diferente. (Kast) tiene una baja cantidad de propuestas, lo que no quiere decir que no existan, pero las propuestas vienen de él hacia abajo. Acá se preguntan, se discuten, se analizan”.

En el bloque recuerdan que, a mediados de mayo, la exalcaldesa de Providencia presentó a un grupo de 40 economistas y técnicos en el área. Entre ellos, algunos como Ignacio Briones, Felipe Larraín, Rodrigo Vergara y Cecilia Cifuentes.

En ese sentido, el diputado de la UDI Gustavo Benavente afirmó que “es cierto que el equipo de Matthei es mucho más robusto en temas económicos, con ex autoridades de gobierno, expertos del sector público y privado, de centros de estudios, etc. En definitiva, es un equipo que no solo tiene los conocimientos, sino además los sabe llevar a la realidad. Pero lo más importante, es que no se ha dejado nada a la improvisación y que se viene articulando hace tiempo este trabajo de formar un equipo pro empleo y que sacará a Chile del pantano”.

Otros, en tanto, llaman a matizar las críticas y diferencias con el abanderado republicano, asegurando que el foco debe ser la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

El jefe de bancada de la UDI, Hernry Leal, sostuvo que “va a haber oportunidad para que las candidaturas expongan sus programas, pero hoy día yo centraría las críticas en nuestro adversario real, que es Jeannette Jara”.

Y añadió: “Ahora, por supuesto que para gobernar no bastan los titulares o el slogan, se requiere una bajada para conocer las propuestas y yo hasta ahora no conozco el programa de José Antonio Kast, solo los titulares . Pero reitero, nuestra crítica debe ir orientada al gobierno de Jeannette Jara”.

El tema, en todo caso, es desdramatizado al interior del Partido Republicano. Consultado respecto a la falta de equipo, en el punto de prensa, Quiroz aseguró que “me voy a referir con mucho cariño a mis 40 colegas economistas que están en el programa de Evelyn Matthei y ellos van a entender la frase técnica que voy a usar: cuando usted tiene 39 economistas, el producto marginal del 40, vale cero, por muy bueno que sea”.

Y agregó que “lo que necesita este programa son economistas, sí, pero necesita muchos abogados expertos en derecho público y administrativo, porque es la sala de máquinas la que hay que intervenir. Necesita muchos administradores, porque es la reducción de gasto la que hay que enfrentar y eso no se hace a nivel de ministerio. Necesita muchos ingenieros, pero no necesariamente doctores en ingeniería. Necesita muchos profesionales buenos de regiones”.

En el equipo de Kast, en todo caso, recalcan que ellos tienen sus tiempos y un diseño establecido que no será modificado por lo que digan los sondes de opinión. Así, agregan, que será a fines de julio y durante agosto cuando se profundice en el área económica.

La primera etapa de campaña del republicano ha estado enfocada en el eje de seguridad, que es el principal relato que tiene Kast.