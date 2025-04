El choque de Isabel Allende con la directiva PS por veto a su sucesión

Justo al cierre de esta edición, se suspendió la sesión extraordinaria de la comisión política del Partido Socialista (PS) que tenía por objetivo resolver quién será el reemplazo de Isabel Allende en el Senado tras su destitución.

En la antesala del encuentro, que se había convocado de forma híbrida -algunos en la sede del PS, otros conectados de forma telemática- estaban bajo tensión máxima. Y es que, hasta la tarde del martes, al interior del partido era claro que el diputado Tomás de Rementería asumiría el escaño que quedó vacante tras la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora de su cargo por la fallida compraventa de su papá, el expresidente Salvador Allende.

Ella misma solicitó que el diputado socialista -quien es de su mismo lote, Grandes Alamedas- fuera su reemplazo, luego de que la directiva del partido, encabezada por Paulina Vodanovic, optara por permitirle a ella, como gesto, que decidiera el nombre.

De hecho, el martes de la semana pasada, el día en que se despidió del Senado, se reunió con de Rementería en su oficina para hacerle saber que él era una de las dos opciones -la otra era Andrés Santander- para sustituirla, y el viernes lo llamó por teléfono para confirmarle que él era su ungido.

Hoy la promesa de la directiva de respetar la voluntad de Allende está en entredicho. Y es que fue la propia mesa la que retiró este lunes, a las 19 horas, el nombre de De Rementería del Senado.

La noticia enfureció a Allende. Tanto, que decidió emitir una declaración que pilló por sorpresa a la dirigencia PS. “En el día de hoy, en el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del PS de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso”, acusó.

“Espero que la comisión política respete el acuerdo”, sentenció la senadora. En el partido hay militantes que aseguran que Allende está tan molesta, que incluso se teme que ponga sobre la mesa la posibilidad de renunciar a la colectividad con que su padre llegó a La Moneda, si es que no se respeta su voluntad.

Su deseo, de todas formas, ya está descartado. A través de una carta a la militancia, el martes por la noche el diputado de Rementería anunció que decidió “retirar” su nombre de la carrera por el escaño.

“Nunca busqué ser senador, acepté la solicitud que me hiciera Isabel y que fue ratificada por la mesa directiva de mi partido, en la cual se reconocía mi labor como diputado (...). Soy viñamarino, amo mi región y siempre estaré al servicio de trabajar por ella. Sin embargo, las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región me han llevado a enfrentar una situación en la que incluso se había tomado una decisión (...) que luego fue retirada. En tales condiciones, se me hace imposible continuar disponible para esta solicitud”, escribió.

Para intentar calmar los ánimos, tras el escrito de Allende, la directiva argumentó, en un comunicado, que retiró el nombre para que el reemplazo sea revisado por la comisión política del partido.

De todas formas, la decisión abrió un flanco a la mesa, en consideración de que la mayoría de los diputados respaldaban la llegada de De Rementería al Senado. Y lo hace en un momento particularmente delicado para Vodanovic, puesto que el sábado pasado fue proclamada como la abanderada del PS, pero ha tenido que hacer frente a cuestionamientos internos. Particularmente, de dirigentes que consideran que Carolina Tohá, la candidata del PPD, está mejor preparada para asumir una carrera presidencial en nombre del Socialismo Democrático.

Los problemas se suscitaron cuando De Rementería transparentó que no estaba disponible para competir por el escaño al Senado en Valparaíso en las parlamentarias de noviembre próximo, lo que ponía en entredicho la posibilidad de que el PS mantuviera representación en la segunda región más importante del país.

El freno del diputado era que su pareja -y la madre de uno de sus hijos- es la legisladora Karol Cariola, militante del Partido Comunista (PC), que apuesta por llegar a la Cámara Alta a través de esa misma circunscripción. Que ambos compitieran por un mismo escaño habría sido algo inédito en la política nacional.

Aunque públicamente De Rementería señaló a La Tercera que estaba abierto a competir contra su pareja si es necesario, en privado hizo hecho el alcance que provocó que la directiva retirara su nombre.

“Con la diputada Cariola somos pareja. Conversamos de esta situación, porque obviamente es un cambio en una situación personal, pero en aspectos políticos nosotros tenemos cada uno su carrera, tenemos partidos diferentes que son aliados. Entonces, tampoco creo que sea una situación que genere un efecto negativo de ningún tipo. Yo creo que todo es conversable, y cuando hay amor se puede mantener lo privado en el ámbito de lo privado y lo público en el ámbito de lo público”, dijo el militante socialista.

Al cierre de esta edición, desde la directiva transmitían que se suspendió el encuentro de la comisión política debido a que en el Congreso estaba en votación la ley de pesca, por lo que Vodanovic no podía estar presente. La mesa decidió postergar el encuentro para este miércoles, a las 20.00. Así, se espera que durante la jornada la instancia determine el futuro del escaño: la condición que varios de los consultados pusieron para despejar la incógnita de la sucesión era que el elegido o elegida comprometiera su disponibilidad a competir en noviembre próximo.