El cruce entre Jara y Matthei por la creación de empleos durante gestión en el Ministerio del Trabajo

Durante este jueves, las candidatas presidenciales de Chile Vamos, Evelyn Matthei y del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, vivieron un nuevo desencuentro respecto a las cifras en la creación de empleos durante la gestión de ambas a la cabeza del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En los últimos días ha circulado la idea que durante la gestión de Matthei a la cabeza de la cartera se concretó la creación de un millón de puestos de trabajo. Esto, luego de que José Antonio Kast señalara en Salmón Summit 2025, celebrado en Frutillar, que Matthei “aumentó el empleo” y que Jara “aumentó el desempleo”.

Esta jornada se realizó el 106° encuentro anual de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), donde los tres participaron y entregaron sus impresiones respecto a seguridad, crecimiento económico y empleo, donde se confrontaron respecto a las cifras que han marcado sus períodos como ministras.

En su alocución, Matthei cuestionó que durante la gestión de Jara se haya suprimido el pago del IFE Laboral. “Si se hubiese mantenido el IFE Laboral no se tendría que haber subido de esa manera el salario mínimo, y hoy los trabajadores estarían ganando más o menos lo mismo, pero sin la tremenda tasa de desempleo que tenemos que ya se ha aumentado en un punto desde que ella fue ministra”, dijo Matthei en alusión a Jara.

También planteó que se podría aumentar “en dos o tres cuotas más” el acceso al subsidio de desempleo debido a la necesidad de los trabajadores.

En los tres minutos de Jeannette Jara, la militante comunista señaló que “al parecer no se entiende necesariamente en su profundidad o las razones de lo que está pasando en materia de empleo”.

“El IFE Laboral -explicó Jara- que se creó durante la emergencia de la pandemia, lo que hacía era constituirse en un incentivo para que la gente saliera a buscar trabajo. El tema es que salieron a buscar trabajo y no salió a hacerlo solo después de la pandemia, sino que todos los meses, las personas que han ingresado al mundo del trabajo, a buscar trabajo, y empiezan a ser contabilizadas en las estadísticas, son más. Ha crecido significativamente la fuerza de trabajo en Chile, por eso el IFE Laboral enfocado en la persona que sale a buscar trabajo, ya no tiene sentido” dijo y valoró la aprobación del subsidio flexible de apoyo al empleo que está orientado a la creación de puestos de empleo.

“Las medidas que se toman no son inocuas, por eso no solo tienen que ser con conocimiento de causa, sino que mirando las consecuencias en su integralidad", planteó la ex secretaria de Estado del gobierno de Gabriel Boric.

“Aquí se ha dicho en otros foros que durante el exmandato de la candidata Evelyn Matthei como ministra del Trabajo se creó un millón de puestos de empleo. Y yo les quiero decir que en el tiempo en que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo, menos que los que se crearon cuando yo fui ministra, pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que juega el sector privado”, aseguró Jara.

En ese momento, tras refutar las cifras entregadas por Kast, el publicó presente tuvo un intento de abucheo hacia Jara, lo que fue rápidamente controlado por la moderadora, la periodista Maritxu Sangroniz.

“Cuando uno es candidato tiene un margen en que tiene que moverse y es ir de frente con la verdad y yo sé el rol que juega el sector privado en esto, por eso me interesa acelerar la inversión”, señaló Jara.

El esquema del evento no permitía interpelaciones entre los participantes, pero de igual forma Matthei intervino para decir que Jara asumió con un 8% de desempleo y entregó con un 9,7%. “Era una corrección de datos, nada más”, dijo.

“¿Saben por qué pasa eso? Precisamente por lo que les estaba contando: por la incorporación de más gente a la fuerza de trabajo, pero si uno lo mira en datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así. Trescientos setenta y algo mil (dijo apuntando a Matthei) y 570 mil (durante su propia gestión). Es obra de ella, no lo creo. Es obra mía, yo tampoco creo. Es de las condiciones económicas y de productividad del país”, volvió a insistir.

A lo lejos se oye un “no” de Matthei.

Jara por pifias y desencuentro con Matthei

Una vez concluido el encuentro organizado por la CCS, Jara contestó preguntas de la prensa, donde abordó lo ocurrido y señaló que “a mí jamás se me ocurriría pifiar a otra persona, creo que el debate de ideas es el que debe primar, pero bueno, cada quien con sus costumbres”.

Inquirida respecto a quién tiene la razón sobre la creación de empleos, Jara sostuvo que “el dato mata relato, pero los datos se pueden leer de distintas formas. Quiero ser bien sincera y aquí ocurre es que se le atribuye a la candidata Matthei la creación de un millón de empleos, cosa que no es real, porque durante su periodo como ministra se crearon cerca de 360.000 empleos, en mi periodo como ministra cerca de 570.000 empleos”.

“Pero lo relevante de eso es que yo no creo que sean obra mía. Ni de ella, por cierto, sino que del sector productivo, del crecimiento y de las facilidades que el Estado pudo dar en su momento para que se pudiera emprender con mayor fuerza”, añadió respecto a las cifras que confrontan la gestión de ambas.

“Ha pasado que en porcentaje el desempleo es más alto ahora y eso también es una realidad, pero eso tiene mucho que ver con que la creación de puestos de trabajo ha sido más lenta y es un desafío para el país. Que no se soluciona con una frase", cuestionó Jara respecto a su contendora.

En esa línea, también señaló que la labor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social no radica en la creación de puestos de trabajo, sino que en la regulación de materias laborales.