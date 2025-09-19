SUSCRÍBETE
Política

El desconocido respaldo de los Bianchi a Harold Mayne-Nicholls

Tanto el diputado Carlos Bianchi, como su hijo, el senador Karim -ambos representantes de la Región de Magallanes en el Parlamento- firmaron el patrocinio del aspirante a La Moneda. Durante los meses de recolección de firmas, han mantenido diálogos, principalmente por mensajes, y esperan concretar una conversación en un futuro cercano.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

Este miércoles comenzó de manera formal campaña presidencial, donde ocho candidatos aspiran a llegar a La Moneda y convertirse en el nuevo Presidente de la República.

Uno de ellos es Harold Mayne-Nicholls, quien se presentó como independiente, por lo que tuvo que embarcarse en la misión de reunir las firmas necesarias que respalden una candidatura fuera de todo pacto.

En esa misión, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se encontró con dos sorpresivos aliados, quienes estamparon su rúbrica para darle la venia a Mayne-Nicholls en su aventura presidencial: el diputado Carlos Bianchi y su hijo, el senador Karim Bianchi.

“Le di mi patrocinio, en mi calidad de parlamentario independiente, a un candidato que tiene una independencia creíble y es eso lo que motiva efectivamente el que yo haya respaldado su candidatura”, comenta el diputado a La Tercera.

Junto con ello, el integrante de la bancada PPD e independientes en la Cámara de Diputados, profundiza que Mayne-Nicholls “tiene que ver con una postura que llega a ser capaz de recoger lo bueno más allá del sector partidario al que pertenezca, y yo creo que eso es interesante de observar.

“Estoy seguro que él podría componer equipos que superen absolutamente la situación partidaria y se vea desde lo más técnico, y eso hace que para mí sea una postura interesante”, añade el legislador.

12 JUNIO 2023 EL DIPUTADO CARLOS BIANCHI RENUNCIA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

En cuanto al senador, afirman quienes conocen de la relación política que ha establecido con el candidato presidencial, los diálogos comenzaron cuando él era parte de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta y Mayne-Nicholls fue a comparecer como encargado de los Juegos Panamericanos de 2023.

Posteriormente, añaden las mismas versiones, continuaron las conversaciones cuando el aspirante presidencial fue hasta la Comisión de Transportes a exponer materias propias de ese espacio legislativo.

En ese contexto, cuando ambos estaban en la cruzada de juntar las firmas para presentarse como candidato presidencial, se dieron el apoyo cruzado, es decir, cada uno firmó por el otro.

Incluso, por esos meses, Mayne-Nicholls llegó a plantear, en entrevista con T13 Radio, que le hubiese gustado concretar una primaria entre independientes, en alusión al senador por Magallanes.

Foto: Aton Chile/Raúl Zamora.

Finalmente, luego de reunir poco más de 10 mil firmas, el senador bajó su precandidatura y le dio el respaldo al otrora mandamás del fútbol chileno.

La decisión Bianchi, sin embargo, estuvo en reflexión dado que, por un momento, pensó en darle la firma a otro aspirante que intentó reunir los patrocinios necesarios: Tomás Jocelyn-Holt. Pero finalmente se decantó por Manyne-Nicholls.

Consultado por este medio, el candidato presidencial aseguró que “la firma del senador la dio por internet, mientras que el diputado lo hizo en una de las campañas de recolección de firmas en la calle”.

“Los dos nos dieron su apoyo, y nosotros estamos respaldando la candidatura de Carlos a la reelección”, añadió el aspirante al sillón presidencial.

Candidato presidencial Harold Mayne Nicholls participa en conversatorio con la Cámara Nacional de Comercio, y la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago; en el marco del ciclo de encuentros Desde los barrios comerciales al país, con postulantes a La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Testigos de esta alianza aseguran que el senador espera recibir a Mayne-Nicholls en Magallanes, con el objetivo de presentarle propuestas regionales que busca concretar.

Otros intentos por reunirse, añaden las mismas versiones, ha sido cuando Mayne-Nicholls ha estado en Valparaíso -en dos oportunidades-, pero que no encontraron, en ambas ocasiones, al senador en Magallanes, dado que fueron en semanas regionales.

Otra oportunidad fue cuando la carta presidencial fue al tradicional “Chapuzón del Estrecho” en Magallanes, el pasado 30 de junio, pero Bianchi no estaba en la zona.

