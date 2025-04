El diagnóstico del expresidente Frei sobre el sistema político: “Las pymes políticas están matando a este país”

Este miércoles, en la inauguración del año académico de la Universidad del Alba, estuvo invitado el expresidente de la República Eduardo Frei.

Su exposición se dividió en dos partes: 1) desarrollo económico y, 2) el sistema político que rige actualmente, el cual, a su juicio, se debe reformar.

Luego del análisis que hizo Frei respecto de la situación económica del país, y de la posibilidad de aumentar las tasas de crecimiento, el exjefe de Estado señaló que eso se puede arreglar con una reforma política, ya que, según su visión, “la gran crisis de Chile se ha transformado en la política”.

“El espectáculo de la política es impresionante. ¿Qué pasa en Chile? Un país respetado en el mundo y ahora nos damos todos la fiesta y todos los gustitos, ¡por favor!”, exclamó Frei.

Posteriormente, profundizó: “Hoy día la culpa la tienen las pymes políticas, porque hoy día en Chile no tenemos partidos políticos, tenemos pymes políticas, más de 24 partidos en la Cámara de Diputados. Dicen que ahora para la elección de este año vamos a tener cerca de 30 partidos”.

Y añadió: “Todo el mundo se está riendo de nosotros, este es un negocio hoy día, las pymes políticas están matando a este país y si no hacemos la reforma política no vamos a resolver todos los problemas”.

Con ese cuadro, Frei aseguró que “en los países como el nuestro, y en todo el mundo, si es que no hay una buena política de Estado y no hay un buen acuerdo para tomar ciertas decisiones, no se avanza”.

Junto con asegurar que “sin reforma política no hay desarrollo”, el exmandatario planteó algunas consideraciones respecto al sistema. “Reforma integral a la institución de partidos, fragmentación, posibilitar grandes acuerdos, recuperar el prestigio de la política”, asegurando que avanzar en esa dirección “es fundamental para que Chile se recupere; si no, nos va quedando lo que se llama la trampa de los países de ingresos medios”.

En esa línea, extendió su análisis a otros países de América Latina. “Es la trampa del populismo que tenemos en América Latina, en todas partes hay populismo”, afirmó al respecto.

“¿En qué termina el populismo?”, planteó Frei, complementando que la consecuencia es “pobreza, autoritarismo y falta de democracia”. Si no, miren los casos, toda la discusión que hay hoy día respecto a Cuba, Venezuela, países que bajo el populismo perdieron la democracia".

“Primero fueron autoritarismos, hoy día no hay democracia y son países que viven en una situación infernal, sin alimentos, sin electricidad, sin las cosas básicas. Eso es porque se cae en el populismo, Chile no puede caer en el populismo”, sentenció al respecto.

El estado de la reforma

La reforma a la que apunta el exmandatario está actualmente en la Sala del Senado, luego de su aprobación en la Comisión de Constitución de dicha rama del Congreso.

Aunque ya estaba en tabla para discutirse esta semana, producto de la importante carga legislativa que enfrentó esta semana la Cámara Alta no alcanzó a ser discutida, por lo que se espera que en la semana subsiguiente pueda votarse el proyecto de reforma constitucional.

En lo medular, esta reforma fija un umbral (un 5% de los votos en la elección de diputados o bien tener ocho parlamentarios) para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara Baja. En caso de que una colectividad no cumpla con esos requisitos, cedería su escaño a otra tienda que sí cumple con las condiciones constitucionales. Además, el proyecto establece la causal de cesación del cargo de aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada.

Aunque logre sortear la valla del pleno del Senado, la iniciativa tiene un complejo destino en la Cámara de Diputados, desde donde ya han pronosticado que, en esa etapa, el proyecto se caería dada la falta de respaldo, fundamentalmente, por la importante cantidad de partidos pequeños que peligrarían con la aprobación del rediseño que plantea el proyecto.