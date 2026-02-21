El disímil camino de los exministros de Boric tras su paso por el poder

Maya Fernández Allende está haciendo un magíster online sobre riesgos y desastres en la Universidad de México. Parte de su rutina consiste en conectarse por unas cinco horas repartidas entre tres días a la semana. Se trata de un ritmo distinto a la vida que mantuvo hasta el 10 de marzo del 2025, cuando el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a su cargo de ministra de Defensa.

A ese rol llegó en 2022, siendo parte de la disidencia de la entonces directiva del Partido Socialista y contando con el voto de confianza de Boric para formar parte del selecto grupo de dirigentes del Socialismo Democrático que fueron considerados desde el inicio de esta administración.

Hoy, sin embargo, su relación con Boric es fría. El presidente le hizo pagar los costos por la crisis que significó la fallida compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, compromiso impulsado por el propio mandatario.

Su vínculo quedó tensionado, pues Fernández consideró injusta la decisión presidencial. Por eso en su entorno no confirman que la exministra asista a la ceremonia de camaradería que Boric y su gobierno están preparando para el 11 de marzo, día en que le entregarán el poder a José Antonio Kast. En la cita pretenden reunir -según se comentó en el último consejo de gabinete- tanto a los actuales ministros como a quienes ejercieron como secretarios de Estado durante este período.

Fernández es un ejemplo de cómo llegan los exministros de Boric al cambio de mando.

En total, son 23 las exautoridades que han abandonado el Ejecutivo para emprender nuevos rumbos.

Una de las exautoridades que se alejó por complejo de la política es la exministra del Interior, Izkia Siches, quien tras su criticada gestión, retomó su carrera como infectóloga, tuvo otro hijo y cortó toda relación con el gobierno.

Su sucesora, Carolina Tohá, fue una de las protagonistas del 2025 al emprender una carrera presidencial. Sin embargo, su derrota en las primarias del oficialismo ante Jeannette Jara la llevó a tomar distancia de la primera línea política, según comunicó ella misma en sus redes sociales.

Tras su derrota, Tohá ha impartido charlas ligadas a seguridad en Europa (París y Londres), ha dado entrevistas y comentado la política nacional y es considerada como una consejera política para importantes figuras del sector como Tomás Vodanovic y Karina Delfino.

Mario Marcel, extitular de Hacienda que dejó el gobierno en 2025 por motivos personales ahora está trabajando en un libro -que tiene casi listo- sobre el ciclo económico entre el 2019 y el 2024 y abordará parte del tiempo en que él estuvo encargado de la billetera fiscal.

Marcel, además, ha ofrecido consultorías a organismos internacionales, pretende retomar en marzo su faceta académica y de columnista. Y evalúa invitaciones que le han llegado para participar de consejos asesores de fuera de Chile.

Consultoras como alternativa

Al igual que Marcel, varios exministros se han dedicado a las consultorías.

Cuatro de ellos, de hecho, decidieron constituir su propia sociedad. Uno es Giorgio Jackson, quien creó en julio de 2025 “Sur Co Consultora Limitada”, en conjunto con Carla Sepúlveda.

El otrora factótum de Boric está radicado en Barcelona, donde pretende seguir viviendo. En España, el extitular de la Segpres y Desarrollo Social imparte clases de políticas públicas en la Barcelona School of Management y está realizando un doctorado.

La segunda exministra que decidió abrir su consultora fue Jeannette Jara, otrora candidata presidencial del oficialismo que hace unas semanas constituyó junto a Jorge Millaquén -su exjefe de gabinete- la sociedad “Transforma SPA”.

Por lo mismo apostó Esteban Valenzuela, exministro de Agricultura, quien junto a su esposa, Alejandra Pallamar, inició a fines de 2025 “Ser Arte SPA”.

El mismo destino tuvo Ana Lya Uriarte, exministra Segpres que inició con la inscripción de consultoras, cuando en marzo de 2024 creó “Asesorías Clave Sustentable Limitada”.

Uriarte, al igual que Maya Fernández, no ha tenido mayores intercambios con Boric tras dejar el Ejecutivo. Ella llegó al gabinete luego de la fallida llegada de Manuel Monsalve a la Segpres y salió en 2024, en medio de complicaciones de salud.

Academia, cargos públicos e internacionales

Tras dejar el gobierno, Uriarte sí mantuvo una buena relación con algunos compañeros de su gabinete. Uno de ellos fue Diego Pardow, exministro de Energía que terminó saliendo por la crisis del alza de las cuentas de la luz.

La exministra, de hecho, participó del bloque que defendió a Pardow cuando enfrentó una acusación constitucional. Por esas fechas, su principal preocupación era poder mantener su vida laboral en la academia. Y así, desde hace algunas semanas, ya regresó a trabajar en la docencia de la Universidad de Chile.

Otros exministros han seguido vinculados al mundo público. Por ejemplo, Marco Antonio Ávila, quien se encargó de Educación, ahora es director regional de la Junji en La Serena.

La excanciller Antonia Urrejola, en tanto, fue designada por el Presidente Boric como integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en julio del año pasado.

Otro caso es el de Juan Carlos García, exministro del MOP que tras salir del gabinete fue designado como embajador de Chile en Canadá. Él, sin embargo, tendrá que buscar nuevos horizontes, a raíz de que el próximo 11 de marzo será el cambio de mando.

En la misma situación está Marcela Sandoval, extitular de Bienes Nacionales que, tras dejar el cargo en medio de la fallida compra de la casa de Allende, regresó al Congreso para asesorar a la diputada Maite Orsini. Esta última, sin embargo, se vio impedida de repostular a un nuevo período en la Cámara.

En la misma línea está Jeannette Vega, exministra del Mideso, que dejó La Moneda en 2022. En la última parte del gobierno asesoró al Minsal en la reforma de salud y también ayudó a Jeannette Jara en su campaña presidencial.

El disímil camino de los exministros también contempla a otros colaboradores de Boric, como Marcela Ríos, quien salió de Justicia por el caso indultos. Ahora, ella es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

A ella se suman figuras como Begoña Yarza (Salud), quien hoy encabeza el Instituto Nacional del Tórax; Marcela Hernando (Minería), quien en marzo asumirá como diputada; Claudio Huepe (Energía), hoy director del Observatorio de Transición Energética; Julieta Brodsky (Cultura), directora de la Corporación Cultural de Peñalolén; Jaime de Aguirre (Cultura), nombrado como director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho; Flavio Salazar (Ciencia), socio y asesor científico de Oncobiomed Advanced Cells Technologies, desde octubre de 2022, y Silvia Díaz (Ciencia), quien desde marzo de 2023 encabeza el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI).