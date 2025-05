El empate entre Matthei y Kast que pone en alerta a Chile Vamos

Los números fueron comentario obligado dentro de Chile Vamos. La edición de Cadem de esta semana mostró que por primera vez en 17 meses la candidata de la coalición y el abanderado republicano, José Antonio Kast, están empatados en las preferencias presidenciales.

Respecto al sondeo de la semana anterior, Matthei cayó tres puntos, a 17%, mientras que Kast subió tres puntos, alcanzando ese mismo 17%. El reimpulso del líder del Partido Republicano en las encuestas fue parte de la conversación en la reunión de los partidos, aunque -afirman presentes- no se ahondó demasiado pues el objetivo de la cita era dar a conocer a los partidos el plan económico que, al cierre de esta edición, Matthei presentaba desde su comando.

Sí hubo coincidencia entre los dirigentes del bloque en una lectura común: el alza de José Antonio Kast responde a un techo que habría alcanzado la candidatura de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Así lo ilustró timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en “Desde la Redacción”, de La Tercera.

“Estamos en un proceso en que Kast está drenando los apoyos de Kaiser, pero eso tiene un techo, tiene un límite. Al final Kaiser no tiene apoyo infinito. No es algo que vaya a pasar todas las semanas que vienen (...). Nosotros estamos muy tranquilos, no miramos en menos a ningún candidato, y esa realidad y la forma en que nos acercamos a esta elección no cambian. Nosotros vamos a seguir trabajando aunque fuéramos últimos (en los sondeos)”, aseguró el diputado opositor.

Los más optimistas llaman a mirar la imagen completa. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró durante este lunes que “ayer (domingo) hubo dos encuestas. Una (Criteria) donde Evelyn Matthei aparecía ganando por amplio margen, otra (Cadem) donde estaba más estrecha. Pero lo importante es que sigue liderando las encuestas en general”.

El parlamentario hizo alusión a que independiente de ese resultado en particular de Matthei, los sondeos han consolidado que para la elección parlamentaria “la primera fuerza política en Chile es Chile Vamos”.

Lo cierto es que en privado algunos ya comienzan a manifestar su inquietud y advierten que el resultado de esta semana no se explica por Kaiser -quien mantiene el mismo 6% del sondeo de la semana anterior- y que si bien las encuestas no se pueden explicar por aritmética básica, Kast gana los mismos tres puntos que pierde Matthei.

Esas mismas voces apuntan a que la campaña carece de un relato claro, que la candidata no ha dado con una sincronía entre sus intervenciones públicas -que son continuas- y las de sus voceros. El contraste es precisamente con Kast, quien se refiere a temas puntuales cada 7 o 10 días, relativos a sus propuestas programáticas.

Es cierto que el desfonde de la izquierda (70% de desaprobación a G Boric) permite especular una segunda vuelta de dos candidatos de oposición. Pero no nos perdamos: pasada la primaria oficialista y solo considerando voto histórico, tendremos segunda vuelta contra el candidato o… — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) May 19, 2025

El abanderado republicano señaló durante esta jornada que “el mejor resultado es sacar este gobierno, y en eso estamos trabajando. Para nosotros el desafío parlamentario es igualmente importante”.

Aunque en Chile Vamos se ha bajado el perfil del resultado de esta semana, sí están conscientes de un elemento clave: si Kaiser termina bajando su candidatura y Kast logra despejar los reparos que despierta en parte del electorado femenino, el escenario para Matthei se pone cuesta arriba.