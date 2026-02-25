SUSCRÍBETE
    Política

    El férreo espaldarazo de Boric a Muñoz en medio de críticas por el cable submarino chino: “El ministro no anda nada solo”

    El Mandatario, en su visita a la Región del Maule, destacó la gestión del titular de Transportes “en todas las dimensiones que se le han encomendado en su trabajo”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Un férreo espaldarazo a la gestión del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, fue la que hizo este miércoles el Presidente Gabriel Boric.

    El respaldo del Mandatario se da en un momento especialmente sensible para el secretario de Estado, quien se encuentra en el foco de las críticas por el huracán que provocó el proyecto del cable submarino de China Mobile, que derivó en la ira de la Casa Blanca con Chile.

    Muñoz, junto con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen, sufrió el retiro de su visa por parte de la Casa Blanca. A los tres funcionarios, por su gestión a favor de la iniciativa, se les acusa de “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    A nivel nacional los cuestionamientos también apuntan al titular de Transportes, luego que en las salidas comunicacionales de La Moneda se omitió que firmó el 27 de enero pasado un decreto que daba visto bueno a la iniciativa para la concesión de “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón". Ese documento, eso sí, fue revocado solo dos días después, el 29 de enero.

    En medio de ese escenario, Boric salió en esta jornada en defensa de Muñoz. Lo hizo en su paso por Talca, en su visita a la Región del Maule este miércoles, donde justamente estaba acompañado del secretario de Estado, para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

    “Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha recomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colin, a lo largo de todo Chile”, dijo el Presidente.

    El Jefe de Estado luego agregó que “el Ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile”.

    Horas antes, en una entrevista radial, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, también defendió a Muñoz. “El ministro jamás, ni nuestro gobierno, ni ningún ministro de Estado ha puesto en riesgo la seguridad de la nación. Es decir, básicamente, lo que ha hecho Estados Unidos es sancionar a un ministro de Estado por evaluar un proyecto”.

    Además, apuntó que “Estados Unidos ha sancionado a un ministro de Estado por evaluar un proyecto, básicamente por hacer su trabajo”.

    En Talca, luego de las palabras de Boric a su favor, los medios intentaron abordar a Muñoz, pero se retiró de inmediato.

    El secretario de Estado debía regresar a Santiago a la brevedad, pues tenía programado para este miércoles a las 14.00 horas una reunión con su sucesor, Louis de Grange, en dependencias del Ministerio de Transportes.

    Fuentes de la Secretaría de Estado señalan que la cita es parte del traspaso de mando. La primera reunión entre el ministro saliente y el futuro titular de la cartera ya se produjo el pasado 13 de febrero.

