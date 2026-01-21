SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El gabinete dice: la primera frase de cada uno de los 24 ministros de Kast

    En el documento de presentación oficial de los secretarios de Estado, aparece una declaración en sus perfiles que engloba lo que proponen para su gestión.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El presidente electo José Antonio Kast presenta a su primer gabinete. Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En horario prime. Esa fue la elección del presidente electo José Antonio Kast para presentar a su primer gabinete, previo a asumir el próximo 11 de marzo.

    De esta manera, el republicano cumplió su compromiso de dar cuenta de sus elegidos a mediados de enero, a poco más de un mes de haber triunfado en la elección presidencial.

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) -conocida también como “La Moneda chica”-, en La Gloria 88, el propio Kast fue el encargado de ir presentando uno a uno de sus secretarios de Estado.

    Al principio, y luego al final del acto, hubo palabras del mandatario entrante, marcadas por el lema “Unidos ante la emergencia”.

    En la presentación de los ministros, llamó la atención el uso de la pantalla gigante en que se fue desplegando información de ellos. Ahí se pudo ver una primera frase entregada por los 24 titulares de las carteras.

    Las primeras frases de los ministros

    María Trinidad Steinert, Seguridad: “Es requisito esencial que las personas vuelvan a estar tranquilas para que puedan planificar su futuro con tranquilidad”.

    Fernando Barros, Defensa: “El gobierno de emergencia al que nos convoca el Presidente Kast requiere un país que rechace la violencia y se una en busca de su desarrollo”.

    Fernando Rabat, Justicia: “Que veamos la política como una forma para hacer crecer el país”.

    Juan Francisco Pérez Mackenna, Relaciones Exteriores: “Quiero devolverle a Chile lo que me ha dado”.

    María Jesús Wulf, Desarrollo Social: “Hay que cambiar la falta de esperanza, que haya seguridad en las familias y en los colegios”.

    May Chomali, Salud: “Estamos enfermos de soledad, enfermos de agresividad. Debemos tratarnos mejor los unos a los otros. Nos falta mirarnos y mostrarnos tal cual somos”.

    María Paz Arzola, Educación: “Hay que volver a poner la calidad como la principal prioridad del Ministerio de Educación”.

    Judith Marin, Mujer: “Tenemos que cambiar la falta de valores y recuperar el respeto”.

    Natalia Duco, Deporte: “Queremos que los 20 millones de chilenos se muevan”.

    Francisco Undurraga, Cultura: “Más cultura para todo Chile”.

    Claudio Alvarado, Interior: “Vamos a trabajar para cumplir con cada uno de los chilenos”.

    José García Ruminot, Segpres: “Menos pobreza. Más trabajo, alegría y esperanza”.

    Mara Sedini, Segegob: “Tenemos que volver a creer en las personas y sus capacidades más que en el Estado”.

    Jorge Quiroz, Hacienda: “Vamos a trabajar por Chile”.

    Daniel Mas, Economía y Minería: “Propongo conectar las regiones de forma distinta, que logremos desarrollarlas en respuesta al propio crecimiento del país”.

    Tomás Rau, Trabajo: “Trabajo y seguridad social como motores de bienestar”.

    Ximena Rincón, Energía: “El país se está jugando mucho, y si puedo ser un aporte, voy a ir”.

    Jaime Campos, Agricultura: “El país necesita señales de unidad, de gente trabajando en común”.

    Martín Arrau, Obras Públicas: “Que haya un proyecto país, cohesión social y vuelva el orgullo de ser chileno”.

    Louis de Grange, Transporte: “Necesitamos más infraestructura. Acercar las oportunidades de la ciudad a las personas, transportar la riqueza que tiene Chile”.

    Catalina Parot, Bienes Nacionales: “Asumir esta responsabilidad significa trabajar por Chile desde su base territorial, poniendo nuestros bienes fiscales al servicio del desarrollo y el bien común”.

    Francisca Toledo, Medio Ambiente: “Queremos enrielar el tema ambiental. Que sea un liderazgo neutral y técnico”.

    Iván Poduje, Vivienda: “Hay que cambiar la velocidad con la que el país responde a las necesidades de la gente”.

    Ximena Lincolao, Ciencia: “Este es el momento de Chile, y se construye con ciencia, tecnología e innovación”.

    Más sobre:José Antonio KastGabineteClaudio AlvaradoMara SediniJosé García

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Cómo será el comité político de Kast

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales consumen 212% más hectáreas que el año pasado

    Lo más leído

    1.
    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    2.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    3.
    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    4.
    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    5.
    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros
    Chile

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar