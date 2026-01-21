El gabinete dice: la primera frase de cada uno de los 24 ministros de Kast

El presidente electo José Antonio Kast presenta a su primer gabinete. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

En horario prime. Esa fue la elección del presidente electo José Antonio Kast para presentar a su primer gabinete, previo a asumir el próximo 11 de marzo.

De esta manera, el republicano cumplió su compromiso de dar cuenta de sus elegidos a mediados de enero, a poco más de un mes de haber triunfado en la elección presidencial.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) -conocida también como “La Moneda chica”-, en La Gloria 88, el propio Kast fue el encargado de ir presentando uno a uno de sus secretarios de Estado.

Al principio, y luego al final del acto, hubo palabras del mandatario entrante, marcadas por el lema “Unidos ante la emergencia”.

En la presentación de los ministros, llamó la atención el uso de la pantalla gigante en que se fue desplegando información de ellos. Ahí se pudo ver una primera frase entregada por los 24 titulares de las carteras.

Las primeras frases de los ministros

María Trinidad Steinert, Seguridad: “Es requisito esencial que las personas vuelvan a estar tranquilas para que puedan planificar su futuro con tranquilidad”.

Fernando Barros, Defensa: “El gobierno de emergencia al que nos convoca el Presidente Kast requiere un país que rechace la violencia y se una en busca de su desarrollo”.

Fernando Rabat, Justicia: “Que veamos la política como una forma para hacer crecer el país”.

Juan Francisco Pérez Mackenna, Relaciones Exteriores: “Quiero devolverle a Chile lo que me ha dado”.

María Jesús Wulf, Desarrollo Social: “Hay que cambiar la falta de esperanza, que haya seguridad en las familias y en los colegios”.

May Chomali, Salud: “Estamos enfermos de soledad, enfermos de agresividad. Debemos tratarnos mejor los unos a los otros. Nos falta mirarnos y mostrarnos tal cual somos”.

María Paz Arzola, Educación: “Hay que volver a poner la calidad como la principal prioridad del Ministerio de Educación”.

Judith Marin, Mujer: “Tenemos que cambiar la falta de valores y recuperar el respeto”.

Natalia Duco, Deporte: “Queremos que los 20 millones de chilenos se muevan”.

Francisco Undurraga, Cultura: “Más cultura para todo Chile”.

Claudio Alvarado, Interior: “Vamos a trabajar para cumplir con cada uno de los chilenos”.

José García Ruminot, Segpres: “Menos pobreza. Más trabajo, alegría y esperanza”.

Mara Sedini, Segegob: “Tenemos que volver a creer en las personas y sus capacidades más que en el Estado”.

Jorge Quiroz, Hacienda: “Vamos a trabajar por Chile”.

Daniel Mas, Economía y Minería: “Propongo conectar las regiones de forma distinta, que logremos desarrollarlas en respuesta al propio crecimiento del país”.

Tomás Rau, Trabajo: “Trabajo y seguridad social como motores de bienestar”.

Ximena Rincón, Energía: “El país se está jugando mucho, y si puedo ser un aporte, voy a ir”.

Jaime Campos, Agricultura: “El país necesita señales de unidad, de gente trabajando en común”.

Martín Arrau, Obras Públicas: “Que haya un proyecto país, cohesión social y vuelva el orgullo de ser chileno”.

Louis de Grange, Transporte: “Necesitamos más infraestructura. Acercar las oportunidades de la ciudad a las personas, transportar la riqueza que tiene Chile”.

Catalina Parot, Bienes Nacionales: “Asumir esta responsabilidad significa trabajar por Chile desde su base territorial, poniendo nuestros bienes fiscales al servicio del desarrollo y el bien común”.

Francisca Toledo, Medio Ambiente: “Queremos enrielar el tema ambiental. Que sea un liderazgo neutral y técnico”.

Iván Poduje, Vivienda: “Hay que cambiar la velocidad con la que el país responde a las necesidades de la gente”.

Ximena Lincolao, Ciencia: “Este es el momento de Chile, y se construye con ciencia, tecnología e innovación”.