El itinerario de Boric en su gira por la Región de Magallanes

El próximo lunes 24 de noviembre el Presidente Gabriel Boric partirá rumbo a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para dar inicio a una gira de tres días en la zona austral.

Su primera actividad está contemplada para el martes 25. Ese día el Mandatario se dirigirá a Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel.

Posterior a ello, el jefe de Estado se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia.

El miércoles, Boric viajará hasta Puerto Williams donde encabezará la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad.

Desde Presidencia, explicaron que esta infraestructura portuaria “es necesaria para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”.

Más tarde, el Mandatario se dirigirá hasta Puerto Toro para participar de la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros.

Esta infraestructura busca proporcionar conectividad aérea a las zonas más apartadas del territorio, “además de ser útil ante contingencias que requieren apoyo aéreo como desastres naturales, emergencias médicas, incendios forestales, operaciones policiales y acciones de resguardo de la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas”, indicaron desde el gobierno.

La gira del Presidente culminará el jueves 27 en Punta Arenas, allí encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río.

Posteriormente tendrá otras actividades que aún no han sido especificadas. Durante la tarde de ese día, el Mandatario volverá a Santiago.