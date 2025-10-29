“El maltrato a las mujeres nunca se acabó”: Marco Enríquez-Ominami también entra en batalla por el voto femenino

“El maltrato a las mujeres nunca se acabó. Desde que existe la humanidad, las mujeres han sido las grandes víctimas”.

Con estas palabras, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, al igual que sus contendores en la carrera por La Moneda, este miércoles también entró en la batalla por el voto femenino.

Lo hizo además al detallar sus propuestas, que incluyen 300 mil nuevos cupos en salas cuna, un subsidio estatal de hasta el 70% del salario para la contratación de mujeres jefas de hogar, y una bonificación anual durante 24 meses para cuidadoras.

El candidato sostuvo que la igualdad salarial y el reconocimiento del trabajo de cuidado son “pendientes inaceptables” y subrayó que su propuesta busca trascender las etiquetas políticas. “No se trata de declararse o no feminista, sino de hacer cosas concretas. La realidad tiene que ganarle al lenguaje”, dijo.

Consultado por el avance del voto femenino hacia el republicano José Antonio Kast, Enríquez-Ominami apuntó a lo que definió como “una manipulación sistemática” del debate público. “Las encuestas están viciadas y los debates presidenciales han sido congelados. Nuestros adversarios ya no son las candidaturas, es el sistema”, advirtió.

El candidato también contrastó su visión con la de los sectores conservadores en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Yo estoy a favor de que el Estado entregue todas las herramientas para que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos. No creemos en imponer la abstinencia como única forma de vivir la vida sexual”, señaló.

Plan digital

En esta jornada, además, ME-O presentó su Plan de Transformación Digital 2026–2035.

El plan contempla triplicar la inversión pública en ciencia y tecnología hacia 2035, desarrollar una ficha digital única y asegurar conectividad 5G en 2.700 escuelas del país.

“El problema digital no es tecnológico, es civilizacional. Queremos soberanía digital, Chile para los chilenos en lo digital y en lo energético”, detalló.