El manifiesto de los candidatos excluidos: Parisi, Kaiser, ME-O, Mayne-Nicholls y Artés piden ser considerados en debates

El lunes por la mañana, en el Teatro Biobío, comenzó un nuevo conversatorio presidencial. Al igual que en ocasiones anteriores, los convocados fueron José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeannette Jara (Partido Comunista) y Evelyn Matthei (UDI).

En esa oportunidad Kast hizo una observación. “Lamentó que no se haya podido convocar a los otros candidatos. Hoy ya hay candidatos que tienen los requisitos necesarios para estar en los distintos debates, otros que han ido completando sus firmas. Es importante que a futuro puedan exponer sus puntos de vista”, dijo el abanderado.

Lo cierto es que en distintos sondeos de opinión son varios los nombres que aparecen, pese a que foros, conversatorios y debates se han limitado a invitar -en la mayoría de los casos- solo a los tres mencionados.

La Tercera contactó a los también precandidatos Franco Parisi (Partido De la Gente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Harold Mayne-Nicholls (independiente) y Eduardo Artés (independiente), quienes también aspiran llegar a La Moneda. La sensación común entre ellos es que han sido dejados al margen de forma injusta.

Parisi, quien ya fue proclamado por su colectividad, incluso supera a Matthei en un sondeo de opinión. Sin embargo, no ha sido invitado a los debates realizados hasta ahora. Él se lo toma con calma. “Que no nos inviten a los debates en realidad no nos preocupa, sabemos que a los debates grandes que vamos a tener a nivel nacional, tenemos que estar ahí”, dice.

De todas formas, Parisi afirma que “es un error (que no se le invite), un error especialmente de instituciones empresariales, como lo que ocurrió con los salmones, como Enela en Temuco, como la Cámara de la Construcción. Tremendo, tremendo error que están cometiendo. Pero, bueno, después, cuando estemos en La Moneda ya como Presidente, van a ser los primeros que van a estar pidiendo una audiencia. No somos rencorosos, pero sí somos memoriosos. Nosotros hemos estado recorriendo mucho Puchuncaví, Loncura, Ventanas y Quintero, y ha sido una locura, estoy sorprendido por el gran cariño de la gente”.

El diputado Kaiser, también proclamado por su partido, dice no sentirse sorprendido por que se deje fuera a algunos candidatos de los foros. Pero sí lo lamenta: “No le hace un servicio a la democracia, pero bueno… Lo que son los gremios, son libres de invitar a quien quieran”.

Distinto es el caso, agrega el libertario, con el conversatorio desarrollado ayer en Concepción, organizado por el Gobierno Regional del Biobío y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. “El gobernador del Biobío utilizó recursos públicos y eso no nos parece para nada, que con la utilización de recursos públicos se hayan descartado candidaturas vigentes”, acusa.

El pasado fin de semana, Enríquez-Ominami anunció que reunió las más de 35 mil firmas necesarias para competir. Eso, sin embargo, no bastó para ser considerado en debates.

“Lo ocurrido con los cinco o seis debates presidenciales recién organizados es la evidencia de una nueva falla democrática, puesto que los candidatos que tienen partidos políticos comienzan antes sus campañas y los independientes que no contamos ni con recursos ni con el aparato partidario ni con la ley que favorece a las candidaturas de los partidos tenemos dos meses de retraso para entrar en competencia, puesto que la presentación de firmas termina el 18 de agosto y recién el 19 de agosto se abrirá la cancha más pareja”, reclama.

Por otra parte, agrega el exdiputado, “cabe preguntarse si no habrá que repensar el cronograma democrático. Es decir, que el plazo final para inscribir candidaturas independientes sea simultáneo o a las primarias o a un plazo que empareje la cancha”.

Por su parte, Mayne Nicholls, quien acumula cerca de 32 mil firmas para inscribir su candidatura, plantea que “no es razonable que siempre se invite a los mismos tres candidatos, eso no ayuda a construir ideas, a desarrollar proyectos, a fortalecer la democracia. Les da a tres la posibilidad de exponer y el resto tenemos que guardar silencio”.

“A mí me han invitado, hasta ahora, una sola vez, al Hogar de Cristo, de lo cual estoy muy pero muy agradecido. Si me vuelven a invitar, voy a ir a todos los que me inviten. Y si no me invitan, tampoco voy a reclamar, pero no me parece que tenga lógica democrática”, agrega el expresidente de la ANFP.

Artés, por su lado, considera que “los debates en que participan Jara, Kast y Matthei, y solamente son invitados ellos, habla claramente de la discriminación absoluta que existe sobre los demás precandidatos, porque Jara, Kast y Matthei son precandidatos, y los demás que estamos juntando las firmas, como es el caso de mínimos, soy precandidato. Pero, claro, existe todo una discriminación de manera de favorecer a quienes ellos estiman nada más”.

El profesor Artés añade que la exclusión “es lo más antidemocrático que puede haber y es propio de la forma de actuar de los medios hegemónicos. El ocultamiento, por ejemplo, de nuestra candidatura ha sido grosero en los medios hegemónicos, en los grandes medios, realmente grosero. Y a pesar de eso estamos juntando nuestros patrocinios. Tiene, entonces, lo nuestro una fortaleza enorme”.