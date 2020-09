El nuevo paso de Lavín en el escenario presidencial

En las últimas semanas, el alcalde Joaquín Lavín ha abordado con algunos dirigentes de la UDI parte de las ideas que ha lanzado y que han generado inquietud en sectores de ese partido, entre ellas, cuando se declaró “socialdemócrata” y habló de la necesidad de un “gobierno de unidad” o de “convivencia nacional”.

Ese último punto, de hecho, ha sido parte de algunos diálogos que, según fuentes del oficialismo, el edil de Las Condes ha sostenido con figuras de la colectividad, como el senador Juan Antonio Coloma, entre otros.

La posibilidad de que Lavín emprenda una candidatura presidencial y que, en caso de triunfar, implemente una administración con personeros de otros sectores políticos, además de figuras de la centroderecha, es vista con atención en Chile Vamos. Y en el caso de la UDI, partido en el que milita, algunos le han planteado, más bien, la necesidad de establecer un “pacto de gobernabilidad”.

El tema resurgió este lunes, cuando el alcalde insistió en el matinal de Chilevisión que se requiere un gobierno de “convivencia nacional”, lo que implicaría incorporar a personas que “representen a sectores que no son de Chile Vamos”. En la ocasión, el exministro sostuvo que “para provocar cambios profundos necesitas una mayoría más amplia” y que eso “significa incluir en el gobierno a personas que no son de la coalición”.

Pero Lavín -quien hasta ahora no ha explicitado públicamente un interés presidencial, aunque no lo ha negado- dio este lunes un paso más y dijo que “solo en un escenario así yo diría que vale la pena estar (en) esto, porque o si no es lo mismo de siempre”. Así, lanzó un emplazamiento a la centroderecha: “¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar a alguien que, si llega al gobierno, va a ampliar y no va a gobernar solo con ustedes?”. Y agregó: “Las dos coaliciones están gastadas, va a ganar uno y ¿qué va a poder hacer? Nada. Cuando uno diga 'A', los otros van a decir 'B' (…). Eso es lo que (me) motivaría, o si no, soy feliz como alcalde de Las Condes”.

En el círculo de Lavín dicen que este nuevo paso que dio responde, principalmente, a las “interpelaciones” que ha recibido en las últimas semanas, especialmente por parte de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Esta última decidió irrumpir en el escenario presidencial del sector, anunciando una posible candidatura a La Moneda, justamente como contrapeso a los mensajes que ha instalado su par de Las Condes.

Así, cercanos a Lavín explican que lo que planteó este lunes responde a ese nuevo escenario y al hecho de que, al interior del oficialismo, se siguen posicionando eventuales cartas presidenciales “a la derecha” del espectro, como Matthei y José Antonio Kast. “Él quiere marcar un punto de que no va a retroceder ni un milímetro”, dicen en su entorno.

Las mismas fuentes agregan que Lavín está convencido de la necesidad de estructurar acuerdos importantes en un próximo gobierno, especialmente en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito y se inicie el proceso constituyente.

En este contexto, pese a la inquietud que han generado entre algunos dirigentes UDI las últimas definiciones de Lavín, desde ese partido reaccionaron ayer con cautela al emplazamiento, aunque con matices. “Uno tiene que tratar siempre de gobernar con sus ideas, y eso me parece clave al momento de elegir, lo que no obsta a que cada día más uno siente que los gobiernos del futuro van a exigir más pactos de gobernabilidad, que no tiene que ver con compartir todo con quienes piensas distinto, pero sí tratar de tener políticas públicas más unitarias en algunas materias”, dijo el senador Coloma a La Tercera. Así, recalcó que “comparto con Lavín la idea de generar pactos de gobernabilidad”, aunque sostuvo que “no necesariamente tiene que traducirse en un gobierno de unidad”.

Por otro lado, la jefa de la bancada de diputados, María José Hoffmann, dijo que “la orfandad en el centro es un dato” y que “me parece bien que se construyan mayorías amplias; este gobierno también lo ha hecho con liderazgos como (Sebastián) Sichel”. Así, sostuvo que “si hay un proyecto político común, respetando la identidad de cada partido, no veo ningún problema”.

Desde la mesa UDI, el secretario general, Felipe Salaberry, comentó que “nuestro sector ha ido paulatinamente dando muestras de abrir la cancha a una mirada más allá de nuestra coalición”. Así, mencionó las incorporaciones de Jaime Ravinet y Sichel en el primer y segundo gobierno de Piñera, respectivamente.

El senador Iván Moreira, en tanto, señaló que “me parece muy lógica la aspiración de Joaquín Lavín en las próximas presidenciales de hacer un gobierno de unidad nacional, con todos”.