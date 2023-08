El portazo de Demócratas, las dudas de Amarillos y el visto bueno de Evópoli: las reacciones que dejó la propuesta de coalición de Piñera

“Chile Vamos debe aspirar a una gran alianza desde la derecha republicana a Amarillos, Demócratas e independientes”.

La propuesta que hizo el ex Presidente Sebastián Piñera en entrevista con LT Domingo no tardó en generar reacciones entre los parlamentarios de oposición que se compartían las declaraciones en los distintos chats de sus bancadas.

“Hay que buscar esa alianza, avanzar buscando hacia la derecha y hacia el centro. Para gobernar un país en forma fecunda, para hacer grandes transformaciones, necesitamos una alianza muy sólida”, explicó Piñera en la entrevista.

Pese al ímpetu del ex Mandatario la jugada no generó una buena recepción en Demócratas. “Nosotros estamos convocando a los chilenos y chilenas a un partido de centro, para formar una coalición de centro, para ser una alternativa de gobierno de centro para Chile. Por lo tanto descartamos cualquier alianza con la extrema derecha o la extrema izquierda. Desde ese punto de vista descartamos cualquier alianza con Republicanos”, dice el senador Matías Walker (Demócratas).

De todas formas, el parlamentario no descarta conversar con los partidos de Chile Vamos que quieran ampliar su alianza. “Eso se debatirá en su momento, pero nuestro objetivo es formar un partido de centro; siendo consecuentes descartamos cualquier alianza con los extremos, incluido Republicanos”, reitera.

Su par, Ximena Rincón (Demócratas), está de acuerdo. “Nuestro propósito como partido es representar a la inmensa mayoría de chilenos que lograron un nivel de bienestar que no quieren perder o que lo perdieron y lo quieren recuperar. Tampoco queremos retroceder en derechos, libertades y paz social, que tanto costó obtener. Y por cierto recuperar la seguridad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que nadie desde hace mucho años ha enfrentado con decisión y energía. Hoy estamos pensando, planificando y trabajando por el bienestar de los chilenos, no es tiempo de buscar alianzas con ningún sector. Esta propuesta extemporánea del ex Presidente Piñera no me sorprende. Él está preocupado de alianzas políticas, mientras el país está preocupado de la seguridad la corrupcion, el desarrollo económico”, plantea la senadora.

En Amarillos la reacción es similar. “Lo primero que quiero señalar es que respeto al ex Presidente porque fue Presidente, sin embargo soy muy crítico de lo que fue su gobierno. Amarillos es muy difícil que haga alianzas con los extremos, fundamentalmente el partido está por hacer un pacto de gobernabilidad importante, pero es muy difícil con los extremos, como Republicanos, porque tenemos convicciones democráticas muy distintas. Nosotros tenemos una convicción de reforma, democracia liberal, somos muy claros con la crítica a las violaciones a los Derechos Humanos en Chile y en todo el mundo, con respecto a eso nuestra postura es muy distinta con los extremos”, comenta el diputado Andrés Jouannet (Amarillos).

El visto bueno de Evópoli

Pese a la negativa de los partidos de centro, desde Chile Vamos hubo una buena recepción a las declaraciones de Piñera.

“En un país en el que se ha acentuado la polarización, desde Chile Vamos no solo tenemos una oportunidad sino la responsabilidad de convocar a quienes creen en los acuerdos, en el diálogo democrático y en la libertad, por sobre aquellos proyectos refundacionales. Un ejemplo de esto, es como lo hicimos para hacer frente y oponernos al proyecto de mala constitución apoyado por el Presidente Boric y gran parte de la izquierda. Chile Vamos aún puede liderar un proyecto ambicioso de cambios no refundacionales que convoque a Demócratas y Amarillos e incluso a Republicanos”, plantea el diputado Jorge Guzman (Evópoli).

Francisco Undurraga (Evópoli) coincide: “Es correcto tener vocación de mayorías y para eso uno tiene que generar alianzas fuera de su propia caja, desde ese punto de vista es interesante lo que el presidente plantea. Tenemos que dejar de ser una alianza electoral y empezar a ser una coalición. Eso es lo correcto si uno quiere volver a ser gobierno”.

De todas formas, asegura que las conversaciones no serán fáciles. “En este momento aparece como algo complejo, difícil de concretar, pero los esfuerzos siempre tienen que hacerse. Si queremos volver a ser gobierno, darle estabilidad al país y tener años de crecimiento y progreso, tenemos que ser capaces de salir a la ofensiva a buscar socios donde antes no estábamos”, reconoce.

RN: garantías a los sectores de centro

Desde Renovación Nacional ven con buenos ojos la propuesta de Piñera.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada de diputados RN, dijo que “las oposiciones se tienen que unir en torno a hacerle frente a un mal gobierno, para darle más tranquilidad a los chilenos y también enfrentar una elección municipal, ojalá lo más unidos posible. Pero por eso también Renovación Nacional hay que fortalecerlo, porque siempre ha sido un partido que ha producido entendimiento, y que se ha trasladado a los sectores medios, de centro, moderado, y por eso hay que potenciar al partido, y por eso su rol es fundamental”.

Y destacó que lo esencial es darles garantías a los sectores de centro.

“Nosotros creemos que, efectivamente, lo que hay que hacer es darles garantía a los sectores de centro, de que la centro derecha no los va a ningunear, ni les va a pasar por encima, como lo hizo la izquierda, que siempre van a tener cabida en nuestras conversaciones, y que siempre van a ser escuchados en sus peticiones y en sus proyectos. Es importante hacer saber que siempre la derecha está más disponible para llegar a acuerdos con el centro, que lo que ha hecho la izquierda, que es pasarles simplemente por encima, sin considerar sus principios, sus valores y lo que ellos representan”, propone el congresista.