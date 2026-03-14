El protagonismo en ascenso de Pía Adriasola

El jueves, a la hora de almuerzo, algunos en La Moneda estaban mirando televisión cuando vieron las imágenes. De improviso, la primera dama, María Pía Adriasola, había bajado hasta el casino del Palacio para servir los almuerzos a los distintos funcionaros.

La escena rápidamente se viralizó y no tardó en llamar la atención de varios en la Casa de Gobierno. La performance, que se dio en el segundo día de José Antonio Kast como presidente de la República, fue vista como innecesaria, generó incomodidad en varios inquilinos de La Moneda y fue el reflejo del rol protagónico que ha empezado a asumir Adriasola.

Dados los múltiples comentarios, La Moneda hizo seguimiento de redes sociales para saber el impacto. La conclusión: no hubo críticas hacia ella, sino más bien cuestionaron la reacción de la oposición. Por ejemplo, que el diputado Daniel Manouchehri anunciara que oficiaría a la Seremi de Salud por no utilizar gorro y mascarrilla mientras servía comida. Por lo mismo, desdramatizaron el episodio.

Más allá de la imagen de ella en el casino de Palacio, lo cierto es que desde que Kast se impuso en la segunda vuelta presidencial ha ido asumiendo un papel cada vez más visible en lo público. En el periodo de traspaso -por ejemplo- se hizo común verla acompañando al mandatario en sus distintas actividades e incluso en algunas de sus reuniones privadas.

En ese contexto, su impronta de a poco ha empezado a notarse. En su caso el protagonismo que ha ido ganando con Kast en La Moneda se ha vuelto evidente, pues en la última campaña -de forma estratégica- evitó mostrarse en exceso y decidió replegarse en comparación a las anteriores carreras presidenciales. Esto, para evitar abrir flancos innecesarios.

En los comicios de 2017 y 2021, en cambio, Adriasola asumió un rol clave al lado de Kast, acompañándolo e incluso sosteniendo una agenda paralela que la llevó a dar entrevistas personales y en torno a temas valóricos como educación sexual, aborto y familia, desatando varias polémicas. En 2020, por ejemplo, afirmó en una comisión del Congreso que “el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce”.

Si bien en la última campaña se alejó de ese papel más público, en el ámbito privado siempre ha sido la contención del fundador del Partido Republicano y es una de sus principales consejeras.

Kast, de hecho, ha destacado su figura en más de una ocasión y algunas de sus frases típicas. “No hay nada más importante que volver a encontrarse. Y aquí sigo lo que dice Pía. Necesitamos más cariño, más abrazos”, dijo esta semana en una actividad de homenaje al expresidente Sebastián Piñera.

Con Kast ya ejerciendo como presidente electo e instalado en la “Moneda chica”, Adriasola poco a poco empezó a asumir un rol más preponderante para preparar su desembarco en La Moneda.

Esto, porque en el equipo de Kast ya había una definición: retomar la figura tradicional del cargo que desapareció con la administración de Gabriel Boric. Por lo mismo, apenas inició el periodo de traspaso, la Primera Dama comenzó a formar su equipo, el que finalmente quedó conformado por el exconsejero constitucional republicano Miguel Rojas como su jefe de gabinete, y la periodista Catalina Ariztía como jefa de prensa.

Al mismo tiempo, sostuvo encuentros con las esposas de los exmandatarios que ejercieron el cargo, Luisa Durán, Marta Larraechea y Cecilia Morel, para conocer sus experiencias en La Moneda.

También ha tenido contactos con los equipos que acompañaron a Morel en las dos administraciones de Sebastián Piñera, para entender cómo funciona su repartición del gobierno.

En ese contexto, en el entorno de Kast reconocen que Adriasola se ha transformado en un “complemento” importante para el presidente. Reflejo de lo anterior fue cuando el 11 de marzo, mientras Kast estaba dando su primer discurso como presidente de la República, Adriasola -quien lo acompañaba en el balcón- fue ovacionaba por el público y gritaron su nombre.

Si bien en el sector hay consenso en que la primera dama tiene que tener un rol relevante, advierten que tener mayor presencia pública implica mayores riesgos y posibilidad de cometer errores.

En el gobierno, en todo caso, plantean que el diseño que preparan es ajustado al modelo tradicional. Además, recalcan que será una primera dama cercana y de “mediación”. Derechamente, la idea es que Adriasola pueda cumplir una función de articulación social: por ejemplo, estar presente en situaciones de emergencia -incendios u otras catástrofes-, coordinando ayudas, y transformarse en un canal directo entre las urgencias sociales y el presidente.

En ese sentido, no se descarta que tal como hicieron algunas de sus antecesoras, como Morel con Elige Vivir Sano, impulse sus propios programas en materias de familia y niñez, entre otros.

El protagonismo de la primera dama, de hecho, fue motivo de consulta a Kast. El jueves, en entrevista en Canal 13, le preguntaron si ella tendrá un rol más político. “Ella tiene un rol más bien social, muy activo. Cuando ella va a un centro de adultos mayores, cuando ella va a un hogar de menores, esa es una acción real”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó: “El rol político lo ejerce el presidente de la República y el de acompañamiento, el rol de acoger, lo cumple muy bien Pía”.

Por lo pronto, uno de los pasos concretos que se está evaluando en el gobierno es cómo será el funcionamiento del gabinete de Adriasola, considerando que su antecesora, Irina Karamanos, traspasó las fundaciones ligadas al cargo a Presidencia.

En ese contexto, si bien ya se descartó la posibilidad de retrotraer esa medida, según explican fuentes de La Moneda, la idea es que se firme una resolución exenta desde la Dirección Administrativa del Palacio que permita que la primera dama administre parte de los recurso de Presidencia.

Más allá de las definiciones en su propio gabinete, Adriasola, dicen en el entorno de Kast, también se involucra de algunas de las definiciones del gobierno. Por ejemplo, incidió en el nombramiento del capellán de La Moneda, Mariano Irureta.

Además, también se está desplegando en las actividades del Presidente.