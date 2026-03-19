El revival del PSC: busca volver como Partido Cristiano de Chile tras su disolución

A poco más de un mes de la resolución del Servicio Electoral (Servel) que dictaminó la disolución de trece partidos políticos, el Partido Social Cristiano (PSC) busca reorganizarse y volver a la escena política bajo un nuevo nombre.

La colectividad inició un proceso de reinscripción ante el organismo, con el objetivo de constituirse como el “Partido Cristiano de Chile”.

Partido Cristiano de Chile

La estrategia, según explican desde la tienda, responde a la decisión de no integrarse a otras fuerzas políticas.

El diputado Roberto Araya se refirió a la conformación de la nueva colectividad y afirmó que “hoy estamos en la Cámara como independientes. No pertenecemos a ningún partido porque no tenemos uno donde militar. Por lo tanto, nuestra estrategia, más que sumarnos a otros partidos, es reinscribir a nuestra militancia y bases para tener nuevamente un partido nacional que represente nuestras ideas políticas”.

Diputado Roberto Araya

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero, el Consejo Ejecutivo del Servicio Electoral dispuso la disolución de trece partidos, entre ellos el PSC. La medida se enmarca en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que establece un umbral mínimo de votación o representación parlamentaria para mantener la existencia legal.

Según detallan desde la tienda, el proceso de reinscripción se inició de forma paralela a la resolución del organismo electoral. En diciembre comenzaron oficialmente el trámite con un grupo de cien fundadores.

En esa línea, la diputada Sara Concha confirmó a este medio que “ entre enero y febrero hemos estado revisando los estatutos y el reglamento del nuevo partido , el Partido Cristiano de Chile”.

Actualmente, se encuentran a la espera del visto bueno del Servel para avanzar a la siguiente etapa, que contempla la apertura del proceso de afiliación a través del sistema oficial. Una vez obtenida la aprobación, proyectan realizar un acto para oficializar el relanzamiento de la colectividad.

El proceso, sin embargo, se desarrolla bajo nuevas condiciones. Tras las últimas elecciones, aumentó el número de afiliaciones requeridas para constituir un partido político, exigencia que podría variar en caso de aprobarse la reforma al sistema político en el Congreso.

Con todo, desde el sector sostienen que estos cambios no deberían afectar su planificación. “Esto no nos debería afectar. Deberíamos seguir en la misma dinámica de la ley actual”, afirmó Concha.

Por ahora, la principal pendiente es la aprobación final del Servicio Electoral, requisito necesario para iniciar la recolección de firmas y avanzar en la constitución formal del nuevo partido.