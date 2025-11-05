El rol protagónico de los alcaldes del FA en el cierre de campaña de Jara

El comando presidencial de Jeannette Jara ya está calentando motores para los multitudinarios cierres de campaña que tendrá la candidata en los próximos días, en tres zonas distintas del país. Primero, este viernes irá hasta Concepción; el próximo martes 11 estará en Maipú, y el jueves 13 hará lo propio en Valparaíso.

Estas dos últimas comunas son bastiones electorales de la izquierda, particularmente del Frente Amplio. En la última elección municipal, el alcalde Tomás Vodanovic fue reelecto con más del 70% de los votos (unos 227 mil), mientras que la jefa comunal Camila Nieto alcanzó la victoria con el 27% (casi 50 mil).

Los dos jefes comunales son del FA y tendrán un papel en los cierres de campaña organizados desde Londres 76 por el comando de Jara.

Vodanovic, por un lado, tendrá unos minutos como dueño de casa de la actividad que organizó Jara en la Plaza de Maipú, hasta donde también llegarán, desde las 18.00 horas, bandas como la “Sonora 5 Estrellas”, “Los Pettinellis” y Juanito Ayala.

El desafío de esa jornada es medir fuerzas directamente con la convocatoria realizada por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien han identificado como el principal rival a vencer en la presidencial.

Camila Nieto también podrá dirigirse al público el 13 de noviembre, en calidad de anfitriona. La actividad en Valparaíso comenzará ese día a las 17.00 horas en la tradicional Plaza Sotomayor, y estarán como invitados “Tomo como Rey”, Pascuala Ilabaca y, una vez más, Juanito Ayala.

En el comando no esconden que los lugares fueron elegidos por ser algunas de las zonas más populares del país, que han sido conquistadas por el Frente Amplio.

Además de los cierres de campaña, los alcaldes del partido que lidera Constanza Martínez, así como el resto de jefes comunales del sector, pretenden aumentar su protagonismo de cara a los últimos días de la cruzada electoral.

Así, para los volanteos masivos que prepara el comando para el último fin de semana de propaganda, previo a la primera vuelta, se proyecta que ediles como Felipe Muñoz, de Estación Central, o Miguel Concha, de Peñalolén, también jueguen un rol en la misión del comando de ir a tocar más de un millón de puertas.

Sobre el papel de sus liderazgos comunales, la timonel del FA, Constanza Martínez, afirmó que “los alcaldes de todos los sectores del oficialismo han cumplido un rol fundamental en esta campaña porque acercan la política a las personas. Desde el FA destacamos liderazgos locales valorados, con cercanía y comprometidos desde el primer día con la candidatura de Jeannette Jara”.

Y agregó: “Tomás Vodanovic en Maipú y Camila Nieto en Valparaíso encarnan ese trabajo en terreno y la convicción de que los cambios se construyen junto a las comunidades. Que Jeannette haya elegido estas comunas para sus cierres es un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a la gestión transformadora que impulsa el Frente Amplio en los territorios”.