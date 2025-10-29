El vínculo de Boric con Héctor Noguera antes de su expuesta visita de despedida

El estado de salud de Héctor Noguera era tratado con hermetismo por su círculo más íntimo, hasta que el Presidente Gabriel Boric decidió hablar.

El día antes de su muerte, el Mandatario sorprendió al terminar de forma abrupta un punto de prensa en La Moneda. “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”, justificó.

No dio más detalles, pero no tardó en saberse que se refería al octogenario actor, reconocido por participar de producciones como Romané, Oro Verde y Machos, entre varias más.

El martes, luego de que la familia del actor confirmara su muerte, Boric protagonizó otro punto de prensa en Palacio. Esta vez, para informar que, en honor a Noguera, se decretaría duelo oficial. El Mandatario estaba evidentemente afectado. “Yo parto a Corea, pero con Tito en el corazón”, dijo al finalizar.

Detrás de la emoción de Boric hay una historia de cercanía con el actor. El Mandatario fue a despedirse de él el lunes a las 2:00 AM. De acuerdo a quienes supieron de ese encuentro, que se extendió por cerca de una hora, fue en la casa de Noguera y estuvieron su señora, Claudia Berger, y sus hijas: Amparo y Emilia Noguera.

El Presidente no llegó solo. Junto a él estaba la ministra de Culturas, Carolina Arredondo, quien tiene una fuerte conexión con la familia Noguera, pues han compartido escenarios y estudios de grabaciones. Ella, de hecho, fue el nexo para informarle al Mandatario la evolución de la enfermedad del actor y estuvo con él en el punto de prensa que ofrecieron ayer en La Moneda.

La titular de Culturas, además, fue una de las secretarias de Estado que llegó al velorio de Noguera. También estuvieron presentes Álvaro Elizalde (Interior) y Camila Vallejo (vocera de gobierno), además del director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno, Pablo Paredes, quien, además, es dramaturgo y cercano a la familia Noguera.

En la campaña de Boric para llegar a La Moneda, los actores nacionales tuvieron un rol preponderante. Desde sus tiempos de diputado, él mantiene un vínculo con personalidades como Mario Horton (Los 80, Perdona nuestros pecados) Elisa Zulueta (Gladys, Qué pena tu familia) y el dramaturgo Luis Barrales.

Dentro del grupo de actores que apoyaron a Boric en campaña, Noguera destacó. “Pedirle a los jóvenes, que son mayoritariamente por Boric, que no dejen de votar. Que estén ahí en la votación, que no cedan, y ninguno de nosotros puede ceder”, dijo en el evento “1000 artistas por Boric”, en noviembre de 2021. Sus hijas Amparo y Emilia, además, también acostumbran a participar de las campañas del sector.

El actor se contactó personalmente con el exdiputado cuando él ya había ganado la elección y estaba en “La Moneda chica”, una suerte de comando que preparaba sus primeros pasos en el gobierno. En esa ocasión, le envió un libro al entonces presidente electo. Fue el primero de varios encuentros. “Había admiración mutua”, dice un testigo de esas instancias.

Además, Berger, la viuda de Noguera, ha hecho coaching al Presidente antes de sus discursos, como anteriormente lo hizo con Michelle Bachelet. También ha ofrecido ayuda en ese ámbito a algunos ministros del gabinete.

Debido a la cercanía que desarrollaron Noguera y Boric, el actor tuvo un espacio para hablar en el salón Montt Varas de La Moneda por la promulgación de la ley de exención del IVA a servicios culturales. Fue la primera ley que logró sacar adelante la ministra Arredondo.

Antes de fallecer, Noguera hizo saber a su entorno que él sentía mucho cariño por el Mandatario, así como también por la expresidenta Bachelet.

A Boric le hizo llegar un regalo antes de partir: el libro de su hijo Damián, titulado Autobiografía de mi padre, que consiste en las memorias actorales de Noguera. Ayer, en medio de su partida a Corea, para participar de la APEC, el Presidente se hizo el tiempo para llamar por teléfono a la familia y expresar sus condolencias.