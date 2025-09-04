“El voto le ganó a la molotov”: Matthei, Kast y Kaiser conmemoran el triunfo del Rechazo en 2022
Los tres candidatos a La Moneda compartieron sus apreciaciones a tres años del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida de 2022.
Son varios los mensajes de conmemoración del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. Los candidatos presidenciales no se quedaron abajo, y también compartieron sus palabras al respecto.
El aspirante a La Moneda de republicanos, José Antonio Kast, sostuvo: “El 4 de septiembre no ganamos nada, pero sí lo defendimos todos. Ese día, con nuestro voto, defendimos nuestro himno, defendimos nuestra bandera, defendimos nuestros ahorros y nuestra platita, como decían algunos”.
“Ese 4 de septiembre defendimos la igualdad ante la ley, defendimos la justicia, la verdad por sobre la mentira, defendimos la paz, la tranquilidad y el futuro de nuestra familia, y la seguiremos defendiendo con fuerza siempre”, agregó el republicano.
Por su parte, el diputado y candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló: “Nosotros celebramos que el voto le haya ganado a la molotov”
“Hace tres años, el 4 de septiembre, los chilenos dijimos que no a una propuesta que pretendía destruirnos como Estado, que pretendía acabar con la igualdad ante la Ley, que pretendía meternos 11 sistemas judiciales distintos, y en la práctica hacernos implosionar como nación”, afirmó.
“Ese 4 de septiembre, la gente se levantó y le dijo que no a una propuesta que había nacido de los incendios del Octubre Rojo, que había nacido de la violencia de la extrema izquierda”, añadió.
“El voto le ganó a la molotov, y nosotros celebramos que el voto le haya ganado a la molotov, y estamos dispuestos a defender el voto siempre y en todo lugar”, cerró Kaiser.
Más tarde, la presidenciable de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, sostuvo: “Hoy conmemoramos tres años desde ese histórico 4 de septiembre del 2022, cuando el 62% de los chilenos dijimos con claridad que no estábamos dispuestos a dividirnos, que no aceptábamos un proyecto constitucional refundacional, populista y con alto potencial autoritario”.
“Sobre la base de una ceguera ideológica, el actual gobierno y sus seguidores quisieron instaurar otro país, donde habría ciudadanos de primera y de segunda categoría, con leyes y tribunales que favorecían a unos sobre otros, que discriminaban entre hombres y mujeres”, agregó la exalcaldesa.
