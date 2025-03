Elizalde el favorito: oficialismo abre discusión sobre sucesión de Tohá en Interior

Es cosa de tiempo para que la ministra del Interior, Carolina Tohá, deje el gobierno para asumir una candidatura presidencial. Esa es la idea que se ha encargado de transmitir el Partido Por la Democracia (PPD) durante los últimos días, colectividad en que dan por hecho que la exalcaldesa hará pública su decisión sin esperar una definición de Michelle Bachelet.

Ayer, en La Moneda, ella misma reconoció que “vamos a tomar una definición en marzo y no va a ser adelante en marzo, va a ser muy próximamente”. Además, consultada por la prensa sobre si está a la espera de Bachelet, afirmó que “no no no, para nada”. Según explicó, su decisión obedece a pensar “qué sirve más” entre “que uno continúe en el rol que tengo como ministra o que uno salga y emprenda una propuesta para un próximo gobierno”.

03/03/2025 - CAROLINA TOHÁ, MINISTRA DEL INTERIOR - Mario Téllez / La Tercera

La inminente salida de Tohá del gabinete del Presidente Gabriel Boric abrió una discusión en la interna del oficialismo sobre quién será su reemplazo en Interior, el ministerio más influyente de los 24 del gabinete.

En el Partido Socialista (PS) transmiten que la carta “natural” para suceder a Tohá es el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS). Sin embargo, niegan que -por ahora- hayan hecho gestiones para promoverlo.

El vicepresidente del PS, Eduardo Bermúdez, planteó que “Álvaro Elizalde es un ministro muy bien evaluado por su función. Si Carolina Tohá sale del Ministerio del Interior, me imagino que es uno de los nombres que el Presidente Boric tiene para ese cargo. Además, creo que con la certeza de que lo haría muy bien; es un hombre de consensos y un gran articulador de acuerdos”.

“No corresponde elucubrar sobre algo que no sabe si acontezca. Eventualmente, si así sucediera, esta es una determinación exclusiva del Presidente, la cual respetamos. Elizalde ha sido un gran ministro y posee las cualidades necesarias para cualquier cargo en el Estado. Pero estas son determinaciones privativas del Presidente”, complementó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Por su parte, el también diputado socialista Raúl Leiva planteó que “toda modificación en el gabinete es una decisión exclusiva y privativa del Presidente. A mi juicio, el ministro Elizalde reúne todas las competencias, experiencias y capacidades para desarrollar funciones públicas complejas que requieran gran articulación y visión de Estado, tal como lo ha refrendado en su desempeño como Segpres, que ha permitido sacar adelante numerosas leyes, sobre todo en materia de seguridad”.

7 ENERO 2025 EL MINISTRO ÁLVARO ELIZALDE, DURANTE SESIÓN DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

El PPD ha hecho presente que para ellos es fundamental tener representación tanto en el gabinete del Presidente Boric como en el comité político. Una vez que Tohá concrete su salida, ninguno de los 24 ministerios estaría encabezado por un militante PPD. Lo más cercano es el canciller Alberto van Klaveren, quien es considerado cercano a la colectividad, pero no milita.

“Para nosotros es básico que un militante histórico, con capacidad y experiencia siga colaborando desde el comité político. Probablemente en la Segpres, ya que lo natural es que Álvaro Elizalde (PS) asuma como ministro del Interior”, planteó la semana el exdiputado Marco Antonio Núñez, quien hoy es parte de la comisión política del PPD.

Desde el partido hacen ver que un buen cuadro que tienen y que podría asumir alguna cartera es el exministro y actual presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal. Sin embargo, lo cierto es que las cartas que empujan con más incentivo son las del presidente del partido, Jaime Quintana, y el senador Ricardo Lagos Weber.

Consultado sobre la sucesión de Tohá, Jaime Quintana sostuvo que es algo que aún “no se ha conversado” y que, “si se diera ese escenario de cambio y el Presidente lo tiene a bien, nos sentiríamos muy honrados”.

Más tarde, en un comunicado, el PPD reiteró “su deseo, anhelo y expectativa de que sea la ministra del Interior, Carolina Tohá, nuestra candidata a la Presidencia de la República, dadas sus probadas capacidades políticas, humanas e intelectuales, y su conocido compromiso con Chile”.

Y agregó que “reiteramos nuestra convicción de que es únicamente a través del mecanismo de las primarias legales que debemos y podremos zanjar legítimamente los diversos proyectos políticos existentes en la Alianza de Gobierno, y obtener un resultado óptimo para el progresismo en la presidencial. Salvo contadas excepciones, siempre los liderazgos del progresismo se han zanjado mediante primarias, y ha sido ese mecanismo el que nos ha garantizado las mejores opciones”.

14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En la actualidad el comité político está compuesto por seis ministerios: Tohá (Interior, PPD), Elizalde (Segpres, PS), Aisén Etcheverry (subrogante en la Segegob, Frente Amplio), Antonia Orellana (Mujer, Frente Amplio), Jeannette Jara (Trabajo, PC) y Mario Marcel (Hacienda, cercano al PS).

En vista de que el PS y el PPD han abierto esta discusión, el Frente Amplio se mantiene inquieto. Desde el partido en que milita el Presidente Boric hacen presente que tienen cuadros que están a disposición de Interior u otros espacios políticos, y enfatizan que están preparados para cumplir ese rol. Eso aunque en el resto del oficialismo ponen en duda que efectivamente sea así. Los demás partidos de la alianza perciben que no tienen un liderazgo capaz de asumir las tareas que implica este ministerio.

En el PC, en tanto, son conscientes de que hoy están más que bien representados dentro del gabinete, pues, pese a los resultados electorales adversos de la pasada municipal, hoy cuentan con cuatro ministros de peso en el equipo de secretarios de Estado de Boric: Camila Vallejo (Segegob), Jara (Trabajo), Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (Justicia).

Al interior del gobierno, eso sí, está presente la idea de que el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero (independiente), pueda pasar a encabezar el ministerio. Él, agregan las mismas fuentes, sería la carta de Boric.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

La recargada agenda de Tohá

A primera hora de este lunes, la ministra Tohá participó del habitual comité político que se realiza a inicios de cada semana, junto al Presidente Boric y al resto de integrantes de la instancia más decisiva de Palacio. Rato antes, el Mandatario había cancelado su participación en una actividad por el inicio del año escolar, justamente, señalan en Presidencia, para priorizar su asistencia a la reunión con sus secretarios de Estado y para monitorear desde La Moneda el “superlunes”.

La situación generó incertidumbre entre los inquilinos de Palacio, al pensar en la posibilidad de que el encuentro de ministros podría ser el último en el que participe Tohá, quien no asistió a una comisión del Congreso este lunes en vista de la agitada agenda que tuvo durante la mañana. Pero ella tenía más actividades contempladas.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton.

Ayer, la titular del Interior, junto a Elizalde, encabezó el comité político ampliado con los presidentes de los partidos del oficialismo. A las 15.00 horas, expuso, en el edificio Bicentenario, ante los encargados de seguridad de los municipios de la Región Metropolitana, respecto de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Luego, en la tarde, Tohá se reunió con alcaldes oficialistas -y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao-, espacio donde se acordó acelerar la tramitación del proyecto de seguridad municipal.

El despliegue de la jefa de gabinete para esta semana no se quedará ahí. En los próximos días seguirá con actividades vinculadas a la seguridad. La ministra tiene hitos públicos al menos hasta este viernes 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esa jornada participará en los actos del Ejecutivo y, además, tiene en su calendario una invitación a Valdivia, realizada por la Comisión de Seguridad del Senado, que sesionará en la Región de Los Ríos. También fue invitada por el PPD a una actividad para conmemorar el Día de la Mujer, que tendría lugar el 14 de marzo.