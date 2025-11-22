Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

“Esa información no es efectiva, fue desmentida por el senador Araya y él no me ha llamado para tratar este tema, y en eso quiero ser claro”, comentó esta mañana en un punto de prensa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras ser consultado por el “telefonazo” del senador Pedro Araya (PPD).

Este viernes el medio Reportea publicó un reportaje en el que se indicó que el senador del PPD llamó al ministro del Interior para intentar frenar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

En el punto de prensa, Elizalde detalló que “nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados y, eventualmente, si una acusación es aprobada por el Senado, también somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene el Senado como jurado".

Sumó que “en el caso de las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado o exministros de Estado, obviamente, como Poder Ejecutivo, hacemos valer o damos a conocer nuestros puntos de vista. Pero en el caso de las otras acusaciones constitucionales que se refieren a autoridades de otros poderes del Estado, hemos sido muy respetuosos respecto a las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Cámara y también respecto del rol que le corresponde al Senado para actuar como jurado".

Concluyó diciendo que: “Insisto, esa llamada a la cual se hace referencia no es efectiva”.

En la misma línea, el senador Araya desmintió en el mismo reportaje haber realizado una llamada de este tipo y afirmó que sus recientes conversaciones tenían relación con la Región de Antofagasta.

Cabe recordar que Simpertigue tiene una acusación constitucional en su contra presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Los parlamentarios lo acusan por haber dejado los lineamientos de su cargo y por haber incurrido en situaciones similares a las del exministro Antonio Ulloa y la exmagistrada Vivanco.

Diego Simpertigue en las cuerdas

La situación del ministro Simpertigue se va complicando cada vez más.

Hace unas semanas el medio Reportea reveló que, al igual que Vivanco, el magistrado también estaría involucrado en la trama bielorrusa. Esto debido a que Simpertigue viajó en un crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos en junio de 2024. Por estos motivos, en la fecha de su viaje, el ministro no asistió a la Corte Suprema.

Además, como ministro de la Tercera Sala, le tocó resolver en dos oportunidades recursos presentados por Belaz Movitec (CBM), pese a que hubieran conflictos de interés.

Cabe destacar que hasta ahora permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.