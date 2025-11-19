BLACK SALE $990
    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    De acuerdo con los legisladores, el ministro de la Corte Suprema investigado por presuntos vínculos con la trama bielorrusa abandonó sus deberes.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Diego Simpertigue

    Ayer por la tarde los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se encuentra bajo sumario por presunto vínculo con una arista de la investigación denominada“trama bielorrusa”. Este miércoles , acompañados por más parlamentarios oficialistas, dieron a conocer los argumentos que sustentarán el libelo que, vale deicir, será presentada el próximo lunes.

    El caso en cuestión tiene su origen en una serie de recursos judiciales que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganó con votos a favor de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hasta ahora, por este caso, permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

    De acuerdo con lo revelado por el medio digital Reportea, el ministro Simpertigue también favoreció a CBM con sus votos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y luego compartió un viaje de 10 días en crucero con su esposa y el abogado Lagos.

    En atención a estos antecedentes, el diputado Manouchehri tildó el caso como “un esquema realmente escandaloso” e hizo ver que “se debe aclarar si en este crucero iba el abogado Mario Vargas”. “Además hemos sabido por un reportaje de El Mostrador de las diversas operaciones que habría montado en esta contundente vida social que tenía el ministro con parlamentarios y con otros actores de la Corte Suprema para salvar al ya destituido juez Antonio Ulloa”, enfatizó.

    Junto con ello, anunció que ingresaron una denuncia al Ministerio Público contra quienes resulten responsables por cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias por este caso y respecto de los argumentos que sustentarán la AC, sostuvo: “Es muy evidente que hay una falta a su deber como ministro. Nada de todo lo que se ha salido a la luz pública son parte de los deberes que tiene un ministro. Creemos que el principal deber de un ministro es la probidad y la imparcialidad. Y evidentemente en este caso no se ha cumplido. Son situaciones muy similares a las del juez (Antonio) Ulloa. Son situaciones muy similares a las de la jueza Ángela Vivanco. Recordemos que la jueza Ángela Vivanco justamente fue destituida por este Congreso por una situación similar en el mismo caso".

    Sobre esos argumentos, el diputado comunista Luis Cuello añadió: “Acá existe, de acuerdo a la Constitución una infracción y un notable abandono de deberes. Y el deber principal de un magistrado es precisamente resguardar la imparcialidad y la probidad. Lo que me parece evidente es que en este caso han sido vulnerados. Creo que estamos en presencia de una trama de corrupción que es mucho más profunda y que es un deber de esta Cámara poder develarla y poder sin duda hacer efectiva la responsabilidad política y constitucional que en este caso le corresponde al ministro".

    Hacia el final del punto de prensa ofrecido por los parlamentarios, Manouchehri manifestó que se han sumado algunos parlamentarios de la UDI y que espera que este respaldo crezca en otras bancadas de la Cámara.

    Ayer, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara había llamado a los parlamentarios de su sector a presentar un libelo acusatorio por este caso. “Yo espero que los parlamentarios del oficialismo prontamente inicien las acciones para una acción constitucional, evidentemente la gente siente que aquí hay distintos tipos de justicia”, dijo.

    Diputado Luis Cuello (PC). Foto: Aton Chile.
    Más sobre:Diego SimpertigueDaniel ManouchehriDaniella CicardiniLuis CuelloDiputadosACAcusación constitucional

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra "múltiples infraestructuras de Hezbolá" en Líbano
    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra "múltiples infraestructuras de Hezbolá" en Líbano

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

