    Jara llama a parlamentarios de su sector a presentar AC contra ministro Simpertigue por vínculos con trama bielorrusa

    Además, la candidata presidencial planteó que es crucial llevar a cabo "una importante reforma al sistema de justicia chileno”.

     

    La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), llamó a los parlamentarios de su sector a impulsar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se encuentra bajo sumario por presunto vínculo con una arista de la investigación denominada “trama bielorrusa”.

    El caso en cuestión tiene su origen en una serie de recursos judiciales que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) ganó con votos a favor de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hasta ahora, por este caso, permanecen en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y dos abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

    De acuerdo con lo revelado por el medio digital Reportea, el ministro Simpertigue también favoreció a CBM con sus votos entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 y luego compartió un viaje de 10 días en crucero con su esposa y el abogado Lagos.

    En atención a estos antecedentes, el pleno de la Corte Suprema anunció el pasado viernes la apertura de un sumario contra el ministro. Y esta jornada, a un día de su paso a segunda vuelta, Jara se refirió a este caso en conversación con el programa de streaming El Sentido del Humor y realizó un llamado.

    En ese espacio, la candidata fue consultada sobre los episodios de corrupción en el Poder Judicial y que puede hacer el Ejecutivo ante situaciones así. “Se detiene con medidas concretas y no con medidas imaginarias, lo primero. Lo digo porque de verdad que a cada uno se le ocurrió cada cosa que no tiene mucho sentido de realidad, en los debates, que no tiene mucho sentido de realidad, pero se detiene además haciendo una importante reforma al sistema de justicia chileno”.

    “Es evidente que cuando tú tienes ministros de la Corte Suprema que están siendo cuestionados por corrupción, como Ángela Vivanco, en el caso Vivanco, y ahora Simpertigue, que es otro ministro que está en este mismo tema y que yo espero que los parlamentarios del oficialismo prontamente inicien las acciones para una acción constitucional, evidentemente la gente siente que aquí hay distintos tipos de justicia”, expresó.

    “Por eso en mis programas de gobierno vienen medidas efectivas para que la colusión se pueda no solamente seguir el procedimiento que hoy día tiene, que es insuficiente, sino que puedan tomarse medidas como arraigo nacional inmediatamente, se fortalezca la Fiscalía Nacional Económica, se fortalezca una unidad chiquitita que es de análisis financiero, que lo que hace es ver los movimientos extraños bancarios”, añadió.

