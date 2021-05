Elizalde (PS) a Jadue (PC) por fracaso de primaria amplia: “Creo que faltó grandeza para quien aspira a ser estadista en un momento histórico”

La fallida inscripción de primarias presidenciales amplias entre el PC, el FA y el PS sigue causando repercusiones en la oposición.

El veto que los comunistas, cuya carta es Daniel Jadue, y el partido de Gabriel Boric, Convergencia Social, ejercieron sobre el PPD y el PL, generó que los socialistas decidieran no inscribir a Paula Narváez en ninguna primaria del sector.

Es así como hasta hoy siguen las recriminaciones cruzadas por lo que ocurrió el pasado miércoles. “Si no honras tu palabra, ¿qué te queda?”, apuntó hoy la exvocera de gobierno contra Jadue y Boric, en entrevista con La Tercera.

Críticas que continuaron por parte del timonel socialista, Álvaro Elizalde, quien apuntó directamente contra el alcalde de Recoleta: “Creo que faltó grandeza para quien aspira a ser estadista en un momento histórico, faltó perspectiva estratégica, porque aquí lo que se requiere es sumar”, indicó el senador en diálogo con Mesa Central.

“Nosotros nunca nos hemos parado de la mesa de la unidad y cuando otros actores se han parado de la mesa de la unidad, nosotros no los hemos seguido y, por tanto, nuestro esfuerzo ha sido un esfuerzo por construir una mayoría con vocación transformadora”, agregó Elizalde.

En ese mismo sentido, aseguró que “de la misma forma en que hemos condenado siempre la exclusión del PC, no podemos aceptar ahora que el PC y sus aliados pretendan excluir a otros actores del mundo progresista”.

Sobre el futuro de Narváez, indicó que “esperamos generar acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar su base de apoyo. No descartamos eventualmente competir con otras fuerzas políticas para arribar a una candidatura distinta. Pero obviamente tenemos que ser una alternativa al sectarismo y la exclusión, porque tenemos una lógica distinta respecto de cómo se debe impulsar el proceso de transformaciones que demanda la sociedad chilena”.

Cerrando con que si no se realiza una primaria convencional, irán a primera vuelta con la exvocera.

DC y Rincón: “Por parte del PS no ha habido vetos”

Elizalde abordó, además, otra polémica en la que se vieron envueltos en el marco de las negociaciones por primarias. El supuesto veto que el PS y el PPD hicieron contra la candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, según ella misma denunció en la carta donde puso a disposición de la Junta Nacional del partido su postulación a La Moneda.

“Esta mañana me ha llamado la presidenta del partido, la estimada camarada Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con la DC era que yo depusiera mi candidatura presidencial”, acusó el pasado miércoles la senadora por el Maule.

Una situación que fue descartada por Elizalde: “Nosotros no hemos vetado a nadie (...) Por parte del PS no ha habido vetos”, indicó.

Elizalde reconoció, sin embargo, que en el marco de las negociaciones habló con el entonces timonel de la falange, Fuad Chahin, “le manifesté eso sí que efectivamente una candidatura de Ximena Rincón iba a generar dificultad de apoyo de la base no solo del PS, sino que de UC, pero fui enfático en que la DC debía tomar sus decisiones”.

Y agregó que “la DC el lunes nos comunicó que no querían que se realizaran primaria, a través del presidente de su partido hasta ese entonces, y de la propia candidata presidencial que iba a ser proclamada en esa junta”.

Una vez finalizado el programa, Rincón publicó un tweet donde abordó los dichos de Elizalde.

“Alvaro Elizalde en Mesa Central acaba de decir que no me vetaron. Mi reflexión es: si lo que dice Álvaro es cierto, ¿por qué no me contesta el celular desde el miércoles cuando lo llame y deje mensaje de WhatsApp con la pregunta? ¿Esta diciendo que Carmen Frei me mintió? No creo!”, escribió.