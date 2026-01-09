Elizalde refuerza emplazamiento de Boric a Kast: llama a que el debate sea sobre “hechos” y no en base a “fake news”

Las declaraciones entregadas este viernes por el Presidente Gabriel Boric en contra del mandatario electo, José Antonio Kast, fueron secundadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Creemos que el debate político tiene que impulsarse con altura de miras, y por tanto, sobre la base de hechos verificables”, dijo el jefe de gabinete, en un punto de prensa tras el lanzamiento del Programa Escuelas Abiertas de Verano 2026.

Esto, para respaldar lo expresado por el Jefe de Estado en una entrevista en Súbela Radio, en la que acusó que las críticas del republicano hacia su administración “muchas veces son en base a mentiras”.

Las palabras de Boric fueron una nueva respuesta a la arremetida de Kast ayer en un encuentro con empresario en Icare. En su alocución, cuestionó la situación fiscal que le deja el gobierno saliente y extendió sus críticas incluso a la manera en que el Presidente abordó la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Santiago, 03 de Enero 2026. El Presidente Gabriel Boric Font, entrega punto de prensa luego de una reunion en el Palacio de La Moneda con los ministros del Interior, Alvaro Elizalde; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo y el ministro (s) de Defensa Nacional, Ricardo Montero. Por el conflicto en Venezuela Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Ante la consulta de los medios, Elizalde reforzó que “la verdad es fundamental para la democracia. Y por eso, cuando se señaló, reiteradas veces en el marco de la campaña, que la pobreza había aumentado, y se ha dado a conocer ayer la información oficial de la Casen, respecto de que la pobreza disminuyó y disminuyó significativamente en los últimos años, el llamado que hacemos es simplemente a que este debate se realice con información veraz, con información verificable, con información oficial”.

Y luego agregó: “Así como la libertad de expresión es consustancial en la democracia, la verdad también es fundamental para q ue el debate se realice sobre hechos, y no sobre fake news o eventualmente falsedad”.

De acuerdo al titular de Interior, el debate democrático se enriquece “cuando se realiza sobre la base de hechos, siempre en un marco de la democracia y en un marco de respeto. Y hemos sido en eso muy consecuentes”.