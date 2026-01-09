Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

“Es lamentable”. Así calificó el Presidente Gabriel Boric este viernes el cambio de tono del mandatario electo José Antonio Kast, quien ayer jueves, en una cita con empresarios en Icare, arremetió en contra de la administración actual.

El republicano, en el encuentro destinado a dar cuenta de las prioridades que tendrá su gobierno, repasó al Jefe de Estado en ejercicio. Cuestionó la situación fiscal que le deja y extendió sus críticas incluso a la manera en que el Presidente abordó la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Boric devolvió el golpe a las pocas horas mediante sus redes sociales, donde apuntó que “mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia , hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”.

En diálogo con Súbela Radio, en esta jornada el Mandatario profundizó estos dichos contra el presidente electo.

“Es lamentable porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”, remarcó.

Y luego agregó: “Siempre hablan de gobierno de emergencia, cuando hoy día un economista de Clapes UC dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones".

El Presidente resaltó que su gobierno “es el menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el gobierno que en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico”.

“No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”, cuestionó.

Boric no ha sido el único en refutar al republicano. Este jueves también lo hizo el ministro del Interior y encargado del traspaso de mando, Álvaro Elizalde. En conversación con 24 Horas, criticó: “Bueno, parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia”.

La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, en tanto, en una vocería desde La Moneda, sostuvo que a Kast " le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Acusa de improvisación a este gobierno, yo con todo respeto le quiero decir que improvisación es prometer un recorte de US$ 6.000 millones y no saber cómo hacerlo, o peor aún, no querer transparentarlo ”.

En la conversación radial de este viernes, el Jefe de Estado también deslizó un cuestionamiento a la postura de Kast respecto a la incursión del gobierno de Donald Trump en Caracas, que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro.

“La política internacional de Chile, afortunadamente, es una política de Estado, y es muy claro que quien la conduce es el Presidente de la República. Y yo soy el Presidente de la República en ejercicio hasta el 11 de marzo. Y eso yo creo que no está en discusión por nadie”, dijo.

En esa misma línea, apuntó que “el defender que el más fuerte puede imponer a su arbitrio en función de intereses que evidentemente no son los del pueblo venezolano, sino los de ellos mismos, hablan del interés superior de Estados Unidos. Es algo que desde mi perspectiva es ilegítimo y no se puede sostener”.

-¿Le preocupa que el 12 de marzo, por ejemplo, cuando usted ya deje su cargo, haya otra postura de Estado en torno a lo que pasa en Venezuela?

Ante esta consulta, Boric respondió: “Creo que sería lamentable, porque sería un cambio respecto a la tradición que ha seguido Chile de profundo respeto al derecho internacional”.