SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    El Mandatario profundizó en su respuesta contra el republicano y el duro cruce de acusaciones sobre los resultados de la gestión de la administración saliente.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    “Es lamentable”. Así calificó el Presidente Gabriel Boric este viernes el cambio de tono del mandatario electo José Antonio Kast, quien ayer jueves, en una cita con empresarios en Icare, arremetió en contra de la administración actual.

    El republicano, en el encuentro destinado a dar cuenta de las prioridades que tendrá su gobierno, repasó al Jefe de Estado en ejercicio. Cuestionó la situación fiscal que le deja y extendió sus críticas incluso a la manera en que el Presidente abordó la operación de Estados Unidos en Venezuela.

    Boric devolvió el golpe a las pocas horas mediante sus redes sociales, donde apuntó que “mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”.

    En diálogo con Súbela Radio, en esta jornada el Mandatario profundizó estos dichos contra el presidente electo.

    “Es lamentable porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”, remarcó.

    Y luego agregó: “Siempre hablan de gobierno de emergencia, cuando hoy día un economista de Clapes UC dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones".

    El Presidente resaltó que su gobierno “es el menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el gobierno que en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico”.

    “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”, cuestionó.

    Boric no ha sido el único en refutar al republicano. Este jueves también lo hizo el ministro del Interior y encargado del traspaso de mando, Álvaro Elizalde. En conversación con 24 Horas, criticó: “Bueno, parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia”.

    La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, en tanto, en una vocería desde La Moneda, sostuvo que a Kast "le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Acusa de improvisación a este gobierno, yo con todo respeto le quiero decir que improvisación es prometer un recorte de US$ 6.000 millones y no saber cómo hacerlo, o peor aún, no querer transparentarlo”.

    En la conversación radial de este viernes, el Jefe de Estado también deslizó un cuestionamiento a la postura de Kast respecto a la incursión del gobierno de Donald Trump en Caracas, que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro.

    “La política internacional de Chile, afortunadamente, es una política de Estado, y es muy claro que quien la conduce es el Presidente de la República. Y yo soy el Presidente de la República en ejercicio hasta el 11 de marzo. Y eso yo creo que no está en discusión por nadie”, dijo.

    En esa misma línea, apuntó que “el defender que el más fuerte puede imponer a su arbitrio en función de intereses que evidentemente no son los del pueblo venezolano, sino los de ellos mismos, hablan del interés superior de Estados Unidos. Es algo que desde mi perspectiva es ilegítimo y no se puede sostener”.

    -¿Le preocupa que el 12 de marzo, por ejemplo, cuando usted ya deje su cargo, haya otra postura de Estado en torno a lo que pasa en Venezuela?

    Ante esta consulta, Boric respondió: “Creo que sería lamentable, porque sería un cambio respecto a la tradición que ha seguido Chile de profundo respeto al derecho internacional”.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastGobiernoSeguridadPobreza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Lo más leído

    1.
    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    2.
    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    3.
    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    4.
    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

    5.
    Fin del fair play: el duro round entre Kast y Boric en antesala de cambio de mando

    Fin del fair play: el duro round entre Kast y Boric en antesala de cambio de mando

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny
    Chile

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump
    Tendencias

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero
    El Deportivo

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”
    Mundo

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo