    Política

    “Ella es la que entra a La Moneda, no yo”: pareja de Jara acompaña a la candidata a votar y fija su rol en la elección

    En su camino al local de votación, Claudio Rodríguez dijo estar tranquilo, aunque advirtió que quizás en el transcurso de la tarde esté "menos" calmado.

    Por 
    Paula Pareja
     
    David Tralma
    Foto: captura T13.

    Una larga caminata hizo la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, desde el domicilio de su mamá hasta su local de votación en el Liceo Poeta Federico García Lorca, establecimiento donde -por cierto- cursó octavo básico y primero medio en la comuna de Conchalí.

    La candidata llegó acompañada de su familia, sus amigos, sus vecinos y de su pareja, Claudio Rodríguez. La presencia del trabajador social llamó particularmente la atención, puesto que son pocas las veces que se ha visto en público al militante comunista acompañando a Jara.

    Rodríguez habló por primera vez con la prensa y recalcó que está “aquí acompañándola (a Jara)”.

    Respecto a su relación, aseguró que él es “más tranquilo, más piola. Ahí nivelamos”, deslizando que la candidata es más “intensa”.

    Sobre los ánimos de cara a los resultados de la noche, Rodríguez dijo estar “tranquilo”, aunque advirtió que “en la tarde a lo mejor menos (tranquilo), pero ahora estamos muy bien”.

    El profesional también se refirió a la figura de “primera dama” en caso que Jara llegue a la Presidencia. Al respecto, dijo: “No, ella ha dicho que ella es la que entra a La Moneda, no yo. Así que, ese es el punto", sostuvo.

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    "Se han reído de todo un país": la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son "incompetentes"

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

