“Ella es la que entra a La Moneda, no yo”: pareja de Jara acompaña a la candidata a votar y fija su rol en la elección
En su camino al local de votación, Claudio Rodríguez dijo estar tranquilo, aunque advirtió que quizás en el transcurso de la tarde esté "menos" calmado.
Una larga caminata hizo la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, desde el domicilio de su mamá hasta su local de votación en el Liceo Poeta Federico García Lorca, establecimiento donde -por cierto- cursó octavo básico y primero medio en la comuna de Conchalí.
La candidata llegó acompañada de su familia, sus amigos, sus vecinos y de su pareja, Claudio Rodríguez. La presencia del trabajador social llamó particularmente la atención, puesto que son pocas las veces que se ha visto en público al militante comunista acompañando a Jara.
Rodríguez habló por primera vez con la prensa y recalcó que está “aquí acompañándola (a Jara)”.
Respecto a su relación, aseguró que él es “más tranquilo, más piola. Ahí nivelamos”, deslizando que la candidata es más “intensa”.
Sobre los ánimos de cara a los resultados de la noche, Rodríguez dijo estar “tranquilo”, aunque advirtió que “en la tarde a lo mejor menos (tranquilo), pero ahora estamos muy bien”.
El profesional también se refirió a la figura de “primera dama” en caso que Jara llegue a la Presidencia. Al respecto, dijo: “No, ella ha dicho que ella es la que entra a La Moneda, no yo. Así que, ese es el punto", sostuvo.
Lo Último
Lo más leído
2.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.