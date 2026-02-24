Embajador de China defiende cable submarino que remece relación de Chile con Washington: “No socava la seguridad regional”

El embajador de China en Chile, Niu Quinbao, defendió el cable submarino de China Mobile que provocó un remezón diplomático entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración de Donald Trump.

Gestiones en favor del proyecto -que incluyó la firma de un decreto, que luego fue revocado- derivó en un golpe de Washington a Chile, con el retiro de las visas de tres funcionarios del Ejecutivo: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Según la Casa Blanca, la iniciativa que busca conectar, por medio de un cable submarino, Valparaíso con Hong Kong, generó riesgos en materia de ciberseguridad y que los funcionarios chilenos sancionados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

El proyecto, por otra parte, competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

Inquirido sobre la situación que generó el cable submarino chino, Quinbao sostuvo que “China y Chile son socios muy importantes y existe gran necesidad de la mejora de la conectividad entre China y Chile o incluso entre Chile y Asia”.

De acuerdo al embajador del gigante asiático, “la construcción de dicho cable significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital” y que “satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes”.

El representante diplomático de Beijing también defendió las gestiones de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

“Lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto a los intereses nacionales de Chile, la amistad entre China y Chile, y también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”, remarcó.

Y luego agregó: “Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte. Así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países".

Quinbao también fue requerido sobre cuál es el perfil que a juicio de su país debería tener el nuevo embajador de Chile en China, que será nombrado por el presidente electo José Antonio Kast.

“Es una decisión soberana decidir quién va a ser el nuevo embajador. China siempre persiste en los principios del respeto mutuo, la igualdad total y el beneficio mutuo. Siempre persistimos en estos principios para establecer relaciones diplomáticas con todo el mundo”, respondió.

Finalmente planteó que ha notado que “la amistad, la relación amistosa y la cooperación amistosa con China es un consenso entre los consecutivos gobiernos y distintos partidos políticos (de Chile)” y que está seguro “que la amistad entre China y Chile y la cooperación amistosa y beneficiosa para ambas partes será perpetua”.