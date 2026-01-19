En cita en La Moneda: Boric y Kast acuerdan trabajo conjunto para enfrentar la catástrofe

Por tercera vez en cinco semanas, el Presidente Gabriel Boric recibió al mandatario electo, José Antonio Kast, en su despacho presidencial.

En esta ocasión, el motivo del encuentro fue la catástrofe nacional por los incendios en las regiones de Ñuble y el Biobío, que, hasta este lunes, ha generado la muerte de 19 personas y más de 1.500 damnificados.

Es decir, se trató de la primera crisis que ambos líderes políticos enfrentaron en conjunto, coordinación que empezó durante el fin de semana y que fue abordada por Boric y Kast este lunes en Palacio , en una cita que se extendió por cerca de una hora.

En el encuentro cada uno estuvo acompañado por sus ministros del Interior. Por el gobierno estuvo Álvaro Elizalde y, por el Ejecutivo entrante, Claudio Alvarado.

Tras la reunión, Boric y Kast realizaron una declaración conjunta por primera vez, en el corazón de La Moneda . Flanqueados por sus equipos de confianza, cada uno con un podio, valoraron la instancia y transmitieron su intención de actuar en colaboración, sobre todo con el foco puesto en el traspaso de la información sobre los siniestros, ya que será el gobierno entrante el que se encargará del proceso de reconstrucción.

Santiago 19 de enero 2026. El presidente electo, José Antonio Kast, realiza una declaración junto al Presidente de la República, Gabriel Boric. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Agradecer la disposición del presidente electo, José Antonio Kast, y de todo su equipo. No solamente para mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo y conocer desde ya el nivel de afectación que estamos teniendo, sino también para coordinar trabajo”, indicó Boric tras terminar su tercera cita con Kast en 35 días.

Luego, agregó: “Parte importante del proceso de reconstrucción, como sabemos, en Chile le tocará al próximo gobierno. Sabemos que los procesos de reconstrucción toman tiempo y hemos estado coordinando y compartiendo toda la información para que este proceso sea lo más expedito posible ”.

Boric también se defendió ante “especulaciones” sobre que su gobierno actuó tarde ante los siniestros y planteó que se mantendrá una activa colaboración entre sus ministros y los secretarios de Estado que sean ratificados por Kast este martes para así proyectar desde ya el proceso de reconstrucción.

Kast, en tanto, afirmó que “para la reconstrucción también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros. Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, por ejemplo, de las fotografías aéreas, satelitales de la Fuerza Aérea ”.

Y agregó: “Podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos, por lo tanto, no correspondía nada más que ponernos a disposición en lo que corresponda de nosotros para colaborar en la posición que nosotros tenemos, en lo que ustedes tienen que enfrentar”.

Kast estrena a sus ministros en Palacio

Faltaban ocho minutos para el inicio de la reunión entre Boric y Kast, cuando, por el ingreso de Alameda, entraron a La Moneda Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda; Martín Arrau, próximo titular de Obras Públicas; María Jesús Wulf, la siguiente secretaria de Estado de Desarrollo Social, y otros asesores de la administración entrante.

Ellos debieron acreditarse para acompañar a Kast a su tercer encuentro con Boric. A diferencia de Alvarado, ellos no entraron al encuentro en el despacho presidencial.

Por el contrario, se quedaron esperando en el clásico salón Amarillo de La Moneda, donde estuvieron acompañados por el edecán Naval de Palacio .

El también conocido como “salón Carrera” -por los retratos de los hermanos José Miguel y Javiera Carrera- es la sala donde habitualmente esperan las autoridades la hora de su audiencia presidencial. Hasta allí, en el segundo piso, llegaron por uno de los pasillos internos de Palacio, por lo que no se toparon con la prensa apostada en el lugar cuando ingresaron a la casa de gobierno.

Ahí también estuvieron los asesores presidenciales de Kast, como su jefa de gabinete, Catalina Ugarte; su consejero, Cristián Valenzuela, y su encargada de comunicaciones, María Paz Fadel.

Los futuros ministros se encargarán de mantener, en los próximos días, reuniones bilaterales con los integrantes del gabinete del Presidente Boric -según declararon tras la cita-, en el marco del traspaso de información del cambio de mando.

Así, se proyectan encuentros de Vivienda, entre Poduje y Carlos Montes; de Desarrollo Social, entre Wulf y Javiera Toro, y de Obras Públicas, entre Arrau y Jessica López. Esto junto con la continuidad del intercambio entre Claudio Alvarado y Álvaro Elizalde.

María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Obras Públicas).

“Darle las gracias al equipo que me acompaña. Estoy acompañado por Claudio Alvarado, también me acompaña Iván Poduje, María Jesús Wulf, Martín Arrau, quienes están también tratando de colaborar en todo lo que es prevenir y, después, también en lo que será lo que nos toca a nosotros, que es la reconstrucción ”, mencionó Kast en su declaración a los medios.

Minutos antes, y alejados de la prensa, los futuros ministros bajaron desde el segundo piso y se instalaron para escuchar la declaración conjunta.

Durante la dinámica también se vio la coordinación entre los equipos de producción y avanzada del gobierno saliente y el entrante. Por el lado de Boric, encabezado por Pablo Arrate, y por el lado de Kast, por Benjamín Jadue.

La prensa intentó abordar a Poduje, pero el arquitecto -un férreo crítico del proceso de reconstrucción del gobierno de Boric en el megaincendio de Valparaíso- no se pudo acercar e hizo un ademán intentando señalar que no podía hacer nada.

Benjamín Jadue y Emilio Court.

Para agilizar la salida del equipo de Kast, Emilio Court, de su equipo de avanzada, fue a entregar las credenciales que usaron los futuros secretarios de Estado para subir a las dependencias de Presidencia y, al mismo tiempo, retirar sus carnet de identidad.

Al retirarse por calle Moneda, el único que se acercó al público que estaba expectante en la Plaza de la Constitución fue Poduje, quien fue reconocido como “el de Sin Filtros”, por su participación en el programa de televisión.

Iván Poduje en La Moneda.

El arquitecto remarcó ante los presentes que uno de los compromisos de Kast es terminar con las contribuciones, idea solicitada por uno de los carteles del público. En ese momento, Poduje recibió una propuesta a modo de broma: mantener a Carlos Montes dentro de su equipo en Vivienda: “Oiga, don Iván. Creo que le van a llevar de compañero a Carlos Montes, para que lo ayude”.

El futuro ministro sonrió y, mientras se retiró al auto donde estaban Wulf y Arrau, respondió: “Oiga, usted me está haciendo bromas”.

Antes de su tercera visita a La Moneda, Kast ya había estrenado a su equipo ministerial en una reunión de coordinación que encabezó vía Zoom.

En la cita estuvieron Alvarado, Arrau y Poduje, además de otros asesores del presidente electo, como su futuro secretario de Comunicaciones, Felipe Costabal. Al mismo encuentro fueron invitadas las autoridades locales de las zonas afectadas por el incendio.

Además, hubo otros dos futuros ministros de Kast: la próxima secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, y el siguiente titular de Defensa, Fernando Barros.

El otro interés de Kast en La Moneda y el llamado de Boric

Tras la declaración conjunta, Kast se mantuvo por media hora más en Palacio.

El presidente electo, al igual que la semana pasada -cuando llegó para abordar las discusiones de los proyectos de sala cuna y FES- fue a mirar una de sus zonas de interés en La Moneda: el sector por donde está el Ministerio del Interior.

Allí hay una capilla, que ha despertado la curiosidad de Kast, pero también están las dependencias de la coordinación sociocultural de la Presidencia: las oficinas de la primera dama .

Ese lugar, que en el pasado fue denominado por Sebastián Piñera como el más “lindo” de La Moneda, se ha proyectado como el posible destino para que Kast pueda dormir junto a su esposa, María Pía Adriasola, en su afán por vivir en la casa de gobierno.

Horas después del encuentro, el Presidente Boric arribó a la Región del Ñuble, donde sostuvo un encuentro con alcaldes y otras autoridades locales. En el sur, el Mandatario respondió preguntas de la prensa e hizo un llamado al Congreso a apoyar la ley de incendios que está en el Senado , momento en el que fue interrumpido por la senadora Loreto Carvajal (PPD).

Senadora Loreto Carvajal interrumpe al Presidente Boric en Chillán.

“Hago un llamado a que aprobemos la ley de incendios. Está en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Hacienda del Senado y se ha pedido...”, dijo Boric sin poder terminar su oración. “Le pedimos a la senadora (Ximena) Rincón, que es presidenta, que por favor le dé urgencia”, dijo Carvajal, emplazando a la futura ministra de Energía de Kast.

“Nosotros como Ejecutivo le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Esperamos que se vote a la brevedad”, finalizó Boric.