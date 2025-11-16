En familia: cómo los candidatos de las derechas aplacan sus nervios antes del conteo

La derecha afronta una jornada de alta ansiedad. En el sector se instaló la idea de que esta primera vuelta funciona, en la práctica, como una primaria tardía entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Aunque desde hace dos semanas no se conocen sondeos públicos por la veda electoral, algunos dirigentes auguran un margen tan estrecho entre sus abanderados que algunos ya se han aventurado a hablar de la existencia de un triple empate.

Por lo mismo, las horas previas a conocer la decisión de la ciudadanía, se han convertido en un pequeño retrato de cómo cada candidatura busca procesar la tensión del día.

Evelyn Matthei abrió la mañana votando en el DUOC de Providencia, un lugar que, recordó, coincide con la antigua ubicación del Colegio Alemán donde se educó en su infancia y adolescencia.

Tras la emitir su voto, confidenció que pasaría el resto de la mañana dedicándose a una de sus actividades favoritas: jardinear para despejar la cabeza.

El plan lo completará un almuerzo en familia, y ya entrada la tarde, su arribo al comando de Enrique Foster en Las Condes será cerca de las 18.00 horas.

José Antonio Kast siguió un libreto habitual: votó en Paine acompañado de su esposa, María Pía Adriasola.

El republicano también reservará el mediodía para estar con su familia. Un día antes había contado que, para liberar la tensión acumulada en campaña, se refugió en el gimnasio.

Su llegada a la sede del Partido Republicano, en Presidente Errázuriz, está prevista poco antes del inicio del conteo.

Johannes Kaiser, en tanto, optó por un trayecto más discreto: votó solo acompañado de dirigentes políticos de su partido -como Hans Marowski- en el Liceo 7, explicando que no quiso despertar a su hija pequeña, que tiene con su esposa, Ivette Avaria.

Durante la tarde también se refugiará en su familia y compartirá con algunos amigos. El libertario esperará los primeros cómputos en el Hotel NH Collection, también ubicado en Las Condes.

De los tres abanderados, la única que no ha despejado qué gesto hará si no resulta vencedora es Evelyn Matthei. La exalcaldesa de Providencia, que quedó relegada en la carrera presidencial luego de liderar las encuestas por meses, ha evitado confirmar si acudirá a saludar al ganador.

El viernes, tras una actividad en su comando, señaló que “la foto (de unidad) o no foto, perdónenme... pero al 95% de los chilenos le importa un pito”.

La mañana de este domingo recalcó que “yo creo que hoy paso a segunda vuelta, siempre he estado convencida de ello. He sentido mucha confianza, mucho cariño por parte de la gente, en la calle, y yo creo que eso se ha reflejado”.

Sin embargo, y sobre la imagen de unidad de la derecha, reiteró: “Lo que importa no es la foto, sino que realmente la intención es de trabajar juntos”.

La postura de Matthei se distancia de la de Chile Vamos. En la coalición, la mayoría se inclina por hacer un gesto cuando ya se conozca la tendencia del voto.