    En familia: cómo los candidatos de las derechas aplacan sus nervios antes del conteo

    En una jornada clave para el sector, los tres abanderados pasan las horas previas al escrutinio de los votos intentando bajar la ansiedad. Entre encuentros familiares y gestos aún en suspenso - como es el caso de Matthei-, en los partidos se enfrentan a una noche que podría reordenar por completo el mapa político.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas

    La derecha afronta una jornada de alta ansiedad. En el sector se instaló la idea de que esta primera vuelta funciona, en la práctica, como una primaria tardía entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

    Aunque desde hace dos semanas no se conocen sondeos públicos por la veda electoral, algunos dirigentes auguran un margen tan estrecho entre sus abanderados que algunos ya se han aventurado a hablar de la existencia de un triple empate.

    Por lo mismo, las horas previas a conocer la decisión de la ciudadanía, se han convertido en un pequeño retrato de cómo cada candidatura busca procesar la tensión del día.

    Evelyn Matthei abrió la mañana votando en el DUOC de Providencia, un lugar que, recordó, coincide con la antigua ubicación del Colegio Alemán donde se educó en su infancia y adolescencia.

    Tras la emitir su voto, confidenció que pasaría el resto de la mañana dedicándose a una de sus actividades favoritas: jardinear para despejar la cabeza.

    El plan lo completará un almuerzo en familia, y ya entrada la tarde, su arribo al comando de Enrique Foster en Las Condes será cerca de las 18.00 horas.

    José Antonio Kast siguió un libreto habitual: votó en Paine acompañado de su esposa, María Pía Adriasola.

    El republicano también reservará el mediodía para estar con su familia. Un día antes había contado que, para liberar la tensión acumulada en campaña, se refugió en el gimnasio.

    Su llegada a la sede del Partido Republicano, en Presidente Errázuriz, está prevista poco antes del inicio del conteo.

    Johannes Kaiser, en tanto, optó por un trayecto más discreto: votó solo acompañado de dirigentes políticos de su partido -como Hans Marowski- en el Liceo 7, explicando que no quiso despertar a su hija pequeña, que tiene con su esposa, Ivette Avaria.

    Durante la tarde también se refugiará en su familia y compartirá con algunos amigos. El libertario esperará los primeros cómputos en el Hotel NH Collection, también ubicado en Las Condes.

    De los tres abanderados, la única que no ha despejado qué gesto hará si no resulta vencedora es Evelyn Matthei. La exalcaldesa de Providencia, que quedó relegada en la carrera presidencial luego de liderar las encuestas por meses, ha evitado confirmar si acudirá a saludar al ganador.

    El viernes, tras una actividad en su comando, señaló que “la foto (de unidad) o no foto, perdónenme... pero al 95% de los chilenos le importa un pito”.

    La mañana de este domingo recalcó que “yo creo que hoy paso a segunda vuelta, siempre he estado convencida de ello. He sentido mucha confianza, mucho cariño por parte de la gente, en la calle, y yo creo que eso se ha reflejado”.

    Sin embargo, y sobre la imagen de unidad de la derecha, reiteró: “Lo que importa no es la foto, sino que realmente la intención es de trabajar juntos”.

    La postura de Matthei se distancia de la de Chile Vamos. En la coalición, la mayoría se inclina por hacer un gesto cuando ya se conozca la tendencia del voto.

    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile
    Inseguridad, polarización e inmigración irregular: lo que destaca la prensa sudamericana de las elecciones en Chile

    El lado B de los candidatos: cuáles son sus mascotas, sus autos y qué club de fútbol apoyan

    La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

    Juan Andrés Camus: "Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita"
    Juan Andrés Camus: "Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita"

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina
    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    ¿Se aleja de la Roja? La declaración clave de Manuel Pellegrini en días cruciales para su permanencia en el Betis

    La ausencia de Cristiano Ronaldo no importó: Portugal aplasta a Armenia y clasifica al Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: "The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad"
    Steve Lukather de Toto: "The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad"

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: "Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa"
    Michel Wieviorka: "Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa"

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena