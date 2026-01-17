En la OPE y con lista acotada de invitados: equipo de Kast afina los últimos detalles para la presentación del gabinete

A solo tres días de la presentación del gabinete, el equipo de José Antonio Kast se encuentra afinando los últimos detalles para la presentación de los ministros que lo acompañarán en La Moneda.

Este sábado, La Tercera dio a conocer la decisión de Kast de nominar al abogado Fernando Barros en el ministerio de Defensa, con lo cual se va completando la cartilla de nombres que integrarán el equipo del Presidente después del 11 de marzo. Un proceso que no ha estado exento de conflictos con los partidos que han abogado por mayor representación en la nómina.

Este sábado, la jefa de comunicaciones, María Paz Fadel; y el futuro jefe de la Secom, Felipe Costabal, estuvieron trabajando el diseño desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Una de las definiciones ya adoptadas por el equipo del mandatario electo es que el evento de presentación del elenco de ministros será en las mismas dependencias de la OPE, ubicada en calle La Gloria en la comuna de Las Condes.

Así, durante esta jornada, se desarrollaron una serie de visitas técnicas con el fin de ajustar los detalles de producción y transmisión del evento.

Se vio, por ejemplo, a trabajadores de la Productora Faam en las dependencias de La Gloria 88.

Esta no fue la única visita. Rigo Cornejo, productor general de la Presidencia bajo el mandato de Sebastián Piñera, también estuvo inspeccionando La Moneda “chica”.

Hasta ahora, se estima la presentación del gabinete parta ese martes a eso de las 20.30 horas. Se contempla que Kast hable a eso de las 21.00 horas .

Desde el equipo, afirman que se decidió que fuera en la OPE porque es un lugar simbólico del trabajo de transición desde mediados de diciembre hasta ahora.

Se evaluaron opciones al aire libre como el Cerro San Cristóbal, o incluso hacerlo desde una región cerca a Santiago, pero en la definición final pesó el criterio de austeridad que Kast ha reforzado durante la campaña y como Presidente electo.

Así, el concepto que inspirará la presentación del gabinete -y que estará presente, por ejemplo, en las palabras posteriores del Mandatario electo- es “Unidos frente a la emergencia”.

Hasta ahora hay algunos asuntos resueltos. Al acto se invitará a los presidentes de partidos que apoyan al gobierno de Kast y a los cercanos de los futuros ministros que ellos estimen (amigos y familiares). Se contemplan alrededor de 140 invitados.

Además se están elaborando piezas audiovisuales con datos biográficos de los futuros ministros, que serán mostradas durante la jornada, y también material para difundir por redes sociales.

Eso sí, el detalle de la nómina de subsecretarías no se entregará el mismo martes. ¿La razón? Aún se trabaja en el diseño de la “segunda línea” de autoridades y se contempla que se de a conocer en los próximos días.