El martes y en horario prime: avanzan preparativos para la presentación del gabinete de José Antonio Kast

Cerca de las 21:00 horas del martes, el presidente electo se dirigirá al país tras la presentación su gabinete de ministros. Y en la Oficina del Presidente Electo (OPE) trabajan a contrarreloj para el diseño de esa puesta en escena.

De momento, no hay lugar confirmado. Sin embargo, fuentes del equipo señalan que no se descarta que sea en las mismas dependencias de La Gloria 88 en la comuna de Las Condes , donde Kast y su equipo están instalados desde el triunfo en diciembre.

Hasta ahora hay algunos asuntos resueltos. Al acto se invitará a los presidentes de partidos que apoyan al gobierno de Kast y a los cercanos de los futuros ministros que ellos estimen (amigos y familiares).

Además se están elaborando piezas audiovisuales con datos biográficos de los futuros ministros, que serán mostradas durante la jornada, y también material para difundir por redes sociales.

Pese a esos avances, el diseño del gabinete propiamente tal no está completamente cerrado.

A días del anuncio, persisten indefiniciones en carteras clave como Seguridad y Defensa, dos ministerios que han concentrado buena parte de las tensiones del armado.

La negativa del Partido Nacional Libertario a integrar el gobierno y el rechazo de Rodolfo Carter a asumir Seguridad obligaron a recalibrar el diseño original, extendiendo conversaciones que se daban por concluidas.

A ello se suma la revisión de otros nombres que estaban prácticamente confirmados y que, en las últimas horas, han quedado en evaluación en medio de la presión de los partidos por una mayor representación política en el gabinete.