Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

Tras reconformación del gabinete: el próximo ministro de Defensa de José Antonio Kast será Fernando Barros

Tras la reconfiguración de algunas carteras del próximo gabinete de José Antonio Kast durante esta semana, esta mañana La Tercera confirmó la llegada del abogado Fernando Barros Tocornal como el próximo ministro de Defensa .

La nominación de Barros se terminó de zanjar el día de ayer, luego de que el presidente electo echara pie atrás en el nombramiento del periodista Guillermo Turner como jefe de esa cartera.

Lo anterior, en una semana marcada por el surgimiento de críticas al diseño que el presidente electo ha mantenido para la conformación de su equipo de ministros, principalmente desde los partidos cercanos a Kast.

Particularmente, que el Partido Nacional Libertario (PNL) anunciara esta semana que se restaría del próximo gobierno generó alertas al interior del futuro gobierno, sumado al rechazo del senador electo Rodolfo Carter de asumir en Seguridad.

En los partidos que apoyan al futuro gobierno de Kast resienten que el equipo ministerial sea integrado en su mayoría por independientes con poca experiencia política.

Quién es Fernando Barros

El futuro ministro de Defensa -cuyo nombramiento sólo se oficializará el próximo martes 20- tiene 68 años, es abogado y socio del estudio Barros & Errázuriz, que fundó en 1988 junto a José Tomás Errázuriz Grez.

Titulado de Derecho en la Universidad de Chile, y con especializaciones en Harvard y en la London School of Economics, se dedica principalmente al área tributaria y a la conformación de negocios.

Académicamente, también fue decano de la facultad de derecho de la universidad Finis Terrae entre el 2000 y el 2003 y profesor de Derecho Comercial y Económico en la Adolfo Ibáñez durante el mismo período.

A nivel empresarial, es presidente del directorio de Oxiquim S.A., director de levaduras Collico S.A., consejero de la Sofofa desde el año 2005 y presidente y vicepresidente de Icare entre el 2005 y el 2011.

También ha sido director de muchas otras empresas: por años participó en la mesa de Agrosuper, donde asesoró al fallecido Gonzalo Vial Vial, y de la inmobiliaria Socovesa, de la familia Gras.

Barros se hizo públicamente conocido en 1998 cuando, estando en un periodo sabático con su familia en Londres, asumió la vocería y defensa de Augusto Pinochet, mientras estaba detenido en esa ciudad.

También asesoró al ex Presidente Sebastián Piñera durante más de 30 años y, tras su muerte, ha seguido integrando el círculo de asesores de la familia, participando incluso en directorios de las sociedades de inversión.

Aunque no milita en un partido, Barros es cercano a las tiendas de Chile Vamos y una figura transversal en la derecha. A principios de diciembre, fue uno de los dos oradores -con el exalcalde Joaquín Lavín- en la comida de desagravio que organizó un grupo de amigos de Pablo Longueira, tras su absolución en el caso SQM.