Política

En medio de críticas a su candidatura: Daniel Jadue agradece “respaldo” del PC para competir por diputación en distrito 9

El exalcalde de Recoleta, imputado por el caso Farmacias Populares y contra quien se pide una pena de 18 años de cárcel, destacó su inscripción mediante una publicación en redes sociales.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Foto: Aton.

Sin mención a las críticas a su candidatura a diputado, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, agradeció el respaldo del Partido Comunista (PC) para competir por el distrito 9.

La decisión de la tienda liderada por Lautaro Carmona respecto al caso del otrora jefe comunal ha sido materia de controversia incluso al interior del oficialismo. En particular, porque Jadue está imputado y arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Sumado a eso, en el sector resienten algunas de sus últimas vocerías, las que -dicen- han complejizado la candidatura presidencial de la carta del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC).

En ese contexto, la tarde de este martes Jadue destacó la inscripción de su candidatura mediante una publicación en sus redes sociales. El distrito 9 por el que compite abarca las comunas del norte de Santiago, entre ellas Recoleta.

“Hoy dimos un paso más: hemos inscrito nuestra candidatura para diputado en el distrito 9. Seguimos firmes, porque creemos profundamente en que un Chile más justo es posible”, escribió en X.

Y luego agregó: “Agradezco la confianza de mi partido, el Partido Comunista, y su respaldo”.

El militante comunista actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, su situación judicial, hasta el momento, no ha tenido efecto jurídico ni administrativo en su carrera parlamentaria.

A los reparos del propio sector oficialista, en esta jornada también surgieron cuestionamientos desde la oposición, entre ellos de los abanderados presidenciales José Antonio Kast (republicanos y PSC) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas). En ambos casos, además, apuntaron a su adversaria del progresismo.

Más sobre:ParlamentariaDaniel JaduePartido ComunistaDistrito 9

