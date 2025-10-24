SUSCRÍBETE
Política

Jara apuesta por un cierre de campaña masivo en Plaza Maipú

El lugar se ratificó durante esta semana y el diseño iba a ser informado a los partidos del oficialismo en una reunión de este viernes, que finalmente se postergó para el lunes, por temas de agenda.

David TralmaPor 
David Tralma

A las 8.30 horas del próximo lunes el comando presidencial de Jeannette Jara (PC) informará a los dirigentes de los partidos políticos del oficialismo los detalles de la recta final de la campaña.

En ese contexto, se les comunicará que el cierre de campaña de la abanderada del sector será entre el 11 y 12 de noviembre en la Plaza Maipú.

La apuesta del equipo de la exministra del Trabajo es convocar a un acto masivo distinto al tenor de la actividad con la que Jara puso término a su cruzada electoral de primarias oficialistas.

En esa oportunidad se optó por hacer “metrazos” (banderazos en estaciones de Metro concurridas) hasta llegar a Pudahuel.

La apuesta de Jara por cerrar su campaña a La Moneda en la comuna de Maipú no es casualidad.

Se trata de una de las zonas más populares de la Región Metropolitana que tiene el segundo mayor bolsón de votos del país (389.758) y está encabezada por el alcalde más votado de las pasadas elecciones municipales: el frenteamplista Tomás Vodanovic.

Vodanovic fue electo en 2021 y, en 2025, fue reelecto con más del 70% de los respaldos. Por eso, en el comando esperan que el jefe comunal juegue un papel no solo durante el cierre de campaña, sino que también en un eventual balotaje.

Así lo conversó, de hecho, el mismo alcalde de Maipú con la candidata presidencial, cuando hace un par de meses ambos se juntaron a almorzar.

En la cita, Jara le solicitó asumir un papel en su despliegue electoral. Vodanovic, a su vez, respondió que esto podría hacerlo después de la primera vuelta.

De esta manera, hasta ahora Vodanovic ha podido apoyar a la campaña de Jara fuera de su jornada laboral, lo que de todas maneras ha sido valorado por la candidata.

Con el alcalde Tomás Vodanovic estamos en contacto. De hecho, el fin de semana anterior él mismo lideró un puerta a puerta por mi candidatura junto a más de 200 voluntarios, ocasión en la que lamentablemente no pude participar por estar grabando la franja”, dijo Jara en la citada entrevista, de mediados de octubre.

La idea de optar por Maipú para el banderazo final ya fue planteada hace unos días por la propia Jeannette Jara.

En conversación con La Voz de Maipú, la candidata expuso: “Esperamos estar en las próximas semanas con las vecinas y vecinos de Maipú”.

Esta no es la primera vez que Jara encabeza una actividad masiva en Maipú. La comuna ya fue elegida por ella y Presidencia, cuando era ministra del Trabajo, para empujar, en un hito que congregó a más de 1.200 personas, la aprobación de la reforma de pensiones, el 6 de enero de este año.

La idea del comando, en todo caso, es también hacer cierres de campaña en otras dos urbes importantes del país, para que no todo quede concentrado en la Región Metropolitana. En ese contexto, se eligieron las regiones de Valparaíso y del Biobío, otras de las zonas que han sido priorizadas por Jara.

Bajo esa lógica, el comando determinó que el acto que simbolice el cierre de campaña se realice antes del 13 de noviembre, fecha en la que formalmente termina el periodo de propaganda electoral. Para esa jornada, de hecho, se está evaluando que la candidata se encuentre en alguna región fuera de la Metropolitana.

En el comando por estos días realizan las gestiones para tener los permisos necesarios para el acto de cierre que planean en la Plaza de Maipú.

