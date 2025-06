Equipo de Winter pasa a la ofensiva: apuntan a Jara por postura ante convenio Codelco-SQM y a Tohá por figura de Landerretche

En medio de la campaña de los candidatos oficialistas en la antesala de la primaria del sector del próximo 29 de junio, el equipo del abanderado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, pasó a la ofensiva con dardos a Jeannette Jara (PC-AH) y Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL).

En diálogo con CNN Radio, la mañana de este lunes la diputada y jefa de campaña del parlamentario frenteamplista, Gael Yeomans, lanzó distintos cuestionamientos a las aspirantes a La Moneda y recalcó que Winter es quien da mayores garantías de unidad para el progresismo.

En cuanto a Jara, la legisladora hizo mención a los planteamientos de la abanderada comunista en el reciente debate de La Tercera y radio Duna, en específico sobre el convenio Codelco-SQM para la Estrategia Nacional del Litio.

“Quiero plantear un punto porque se ha generado una diferencia respecto a la política del Litio. La Estrategia Nacional del Litio, a mí me parece que las candidaturas deben dar certidumbre de que vamos a seguir avanzando. Y a mí me preocupa, cierto, lo que he escuchado desde la candidata Jara, de venir a generar incertidumbre respecto a la continuidad de la Estrategia Nacional del Litio”, dijo.

En ese sentido, apuntó que la exministra del Trabajo “ha dicho que si ella llegara al gobierno, entonces dejaría a un lado ese acuerdo. Entonces, ¿qué significa eso? Entrar en incertidumbre es cuando lo que se está poniendo en riesgo es ingresos económicos para los chilenos y chilenas. En este caso, más de 11 mil millones de dólares que podrían entrar por el acuerdo logrado y que son recursos que irían, por ejemplo, a salud, pueden ir a educación".

En el caso de Tohá, la diputada frenteamplista puso en cuestión la incorporación del economista Óscar Landerretche como asesor de campaña. Sobre todo luego de las críticas que éste lanzó contra el Frente Amplio.

“Lo primero me llama la atención, que su incorporación al comando de Carolina Tohá siembre la división en vez de buscar la unidad”, enfatizó Yeomans.

A lo que agregó: “Eso me vuelve a reafirmar que el candidato Gonzalo Winter es quien da garantía y asegura la unidad del sector progresista en el país”.