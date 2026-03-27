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    “Eran 20 o 25 gatos”: Cruz-Coke minimiza manifestaciones contra medidas del gobierno de Kast

    El senador por la Región Metropolitana también llamó a los legisladores de derecha a "calmarse" por la solicitud de nuevas ayudas por el alza de los combustibles y pidió apoyo para el gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 9 de septiembre 2025. El comando de la candidata presidencial de Evelyn Matthei realiza punto de prensa tras la reunion semanal de su comite politico. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, minimizó este jueves la marcha convocada por estudiantes en contra de las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast y, además, cuestionó a parlamentarios de su sector por impulsar nuevas ayudas sin esperar los efectos de las ya adoptadas.

    En entrevista con CNN Prime, el legislador abordó las primeras semanas de la administración, señalando que existe una coalición “sui generis”, marcada por la presencia de autoridades provenientes de distintos partidos.

    Consultado por las movilizaciones en Santiago, sostuvo que estas deben entenderse en su contexto y que las medidas del Ejecutivo “deben apoyarse”.

    En ese marco, restó relevancia a la convocatoria estudiantil: “son los mismos grupos organizados de siempre. Salen de las mismas partes que uno conoce, por Vicuña Mackenna, dicen que son estudiantes personas de 50 años que salen”.

    “Eran 20 o 25 gatos, que arman un escandalillo que se disuelve rápidamente”, afirmó, agregando que no ve que haya “horno para bollos” en alusión a las protestas.

    A juicio del senador, “la gente es suficientemente inteligente para entender de qué se trata el problema y entender que el gobierno está tratando de hacer lo posible para que esto se morigere”.

    Críticas en el oficialismo

    Durante la conversación, el parlamentario también apuntó a legisladores de su sector que han planteado nuevas medidas para paliar el alza de los combustibles, llamándolos a esperar resultados.

    “Hay que tener un poquito de espina dorsal política de apoyar lo que está haciendo el gobierno. El gobierno no está siendo irresponsable, está tratando de ser lo más responsable posible”, sostuvo.

    En esa línea, expresó su desacuerdo con las críticas dentro de la coalición: “El gobierno tiene 12 o 13 días de empezado y hay que confiar en que esta fue la alternativa que eligieron los chilenos”.

    Asimismo, planteó que, por ahora, no corresponde impulsar nuevas iniciativas sin evaluar las actuales. “Que se calmen, que se tranquilicen, esto hay que verlo en el largo plazo”, dijo.

    Finalmente, calificó como “lo más irresponsable del mundo” eventuales nuevos retiros desde las AFP, afirmando que “es pan para hoy y hambre para mañana”.

    Más sobre:GobiernoLuciano Cruz-CokeEvópoliMovilizacionesDerechaCongreso

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