“Es jugar con los sentimientos de la gente”: Delgado critica al gobierno por no decretar Estado de Excepción en Los Ríos

Sorpresivamente, la tarde de este jueves, el gobierno de Gabriel Boric informó que finalmente, tras realizar una evaluación detallada de los sucesos que han afectado a la zona en los últimos meses, no decretarán el Estado de Excepción en la Región de Los Ríos.

La noticia, a cargo de la ministra del Interior, Izkia Siches, generó reparos de forma transversal, tanto de parlamentarios del oficialismo como desde la oposición, quienes catalogaron de “voltereta olímpica” y “error garrafal” la decisión del Ejecutivo.

El motivo de las críticas se deben a que anteriormente, La Moneda confirmó que considerarían hacer uso de la herramienta constitucional en aquella región, esto momentos después de que La Tercera adelantó que el gobierno había cedido a las peticiones de parlamentarios y gremios que solicitaban que se decretara la medida en la zona, frente al considerable aumento de ataques incendiarios.

En ese sentido, tras participar de un Foro de Descentralización, la jefa de gabinete fue consultada este martes por la situación y precisó que las nuevas medidas se informarían tras la reunión semanal que se lleva a cabo en La Moneda cada jueves por la mañana, para evaluar el despliegue de la herramienta constitucional que rige actualmente.

Y no solamente eso, el mismo martes, también dieron a conocer que inicialmente la fórmula sería mediante un nuevo decreto que incluía a las zonas donde ya regía el Estado de Excepción en La Araucanía y Biobío. Una situación que también generó reproches ya que permitía al Ejecutivo ‘saltarse’ al Congreso por al menos un mes.

Frente a los cuestionamientos por parte de la oposición, quienes advirtieron que concurrirían a la Contraloría General de la República, el gobierno desistió de esa alternativa, e ingresó al Congreso una nueva petición de prórroga para el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, la que ya fue aprobada por el Parlamento.

Sin embargo, quedó fuera de la medida la Región de Los Ríos, según explicó la titular de Interior, la razones detrás de esa decisión -y tras discutirlo con el comité político- es que “tenemos una serie de antecedentes, tanto de las distintas entidades de inteligencia de las policías, como también el análisis que hemos hecho de los grupos que operan en la zona, con los que nos parece que tomar medidas de orden público, con refuerzo de las policías, fortalecer las capacidades investigativas y enfrentar esto con claridad y también con resultados administrativos que nos den cuenta de poder llevar procedimientos, es lo más efectivo en este territorio”.

El retroceso de la administración de Boric fue abordado por el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien expresó que es “muy complejo echar pie atrás en una decisión que genera bastantes expectativas y es muy complejo decir vamos a hacerlo y después en un comité político decir que no”, comenzó señalando a Radio Duna.

Así también, criticó “que uno tiene que tener claridad del impacto que va a generar esa noticia, estamos hablando de que no es una medida que va a pasar desapercibida. Desdecirse de esa manera me parece, no solamente poco serio, sino que me parece que es jugar también con el ánimo de muchas personas, que a lo mejor, si necesitan el Estado de Excepción”.

“Es jugar con los sentimientos de la gente de una región”, enfatizó Delgado y señaló que, a su juicio, “decir que sí y después decir que no al poco tiempo es un error, no solamente comunicacional, sino también político”.

Por último, no quiso “evaluar” o dar su “opinión” a la gestión de Siches y del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por no “ser quien para poner una nota”, pero sí puntualizó en que “el manejo de la información debe ser cauto, riguroso, no solamente para tomar decisiones, sino también para comunicar”.