“Es un partido que tiene muchos conflictos internos”: los descargos de las diputadas que no irán a la reelección por el FA

El Frente Amplio aun procesa la derrota sufrida el domingo en las elecciones primarias del oficialismo en las que Gonzalo Winter, obtuvo el tercer lugar con solo el 9% de los votos.

La principal preocupación en la colectividad que encabeza Constanza Martínez es que el resultado tenga consecuencias directas en la negociación parlamentaria con el resto de los partidos del sector y en los resultados de los comicios de noviembre.

Por ahora ya está claro que el partido no llevará a papeleta a algunas de las parlamentarias en ejercicio. Una es la diputada Marcela Riquelme quien en noviembre de 2021 resultó electa por el Distrito 15°, Región de O’Higgins (Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requínoa, Malloa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco, Rancagua) en calidad de independiente, pero en un cupo del ahora extinto Partido Convergencias Social (CS), que se fusionó con Revolución Democrática (RD) para crear el FA.

Riquelme tiene decidido ir a la reelección por el mismo distrito, pero esta vez no en representación del Frente Amplio. Y aunque no está completamente decidido, lo más probable es que postule en un cupo del Partido Radical.

“Yo por lo menos no volvería a repostularme por el Frente Amplio. Es un partido que aún tiene mucho camino por recorrer, es un partido joven, tiene todavía muchos conflictos internos, una falta de liderazgo, que descansó en el Presidente (Gabriel) Boric y que su figura ha estado obviamente en la Presidencia del país, por lo tanto, creo que le queda mucho por aprender y mucho por recorrer en esto”, señaló a La Tercera.

La diputada añadió que “en mi caso particular no volvería a repostularme por el Frente Amplio, no tuve una buena comunicación con los líderes o con los representantes del Frente Amplio en la Región de O’Higgins , y por lo tanto, no me da la confianza que necesito para una decisión tan importante como la reelección parlamentaria . Prefiero en este caso ir por una opción que me represente de la centroizquierda, del Socialismo Democrático , yo creo que esa es hoy en día mi mejor opción y también es el lugar donde me siento más cómoda”.

Cabe recordar que Riquelme se unió a las filas del Frente Amplio en julio de 2024 y en noviembre del mismo año renunció al partido, luego del inicio de una investigación en su contra por parte del Tribunal Supremo de la colectividad tras una acusación de abuso sexual.

Otra de las diputadas que no repostulará al Congreso en representación del Frente Amplio es la actual parlamentaria por el 18° Distrito, Región del Maule, Consuelo Veloso, quien logró un escaño representando a Revolución Democrática.

La parlamentaria buscaría reelección en representación del Partido Por la Democracia o en su defecto el Partido Radical.

Cabe recordar que Veloso renunció a la militancia de Revolución Democrática, en marzo de 2022. Entonces señaló que las razones de su decisión fueron que “ ya no me siento convocada por el proyecto político del partido en el que milité por tantos años y que en 2016 por allá en Concepción me hizo soñar y creer, ni tampoco por la forma en que las cosas se llevan adelante, y por eso en un acto de sinceridad personal y colectiva opté por dar un paso al costado”.

Consultada por La Tercera, explicó que “ en estos momentos me encuentro en conversaciones con distintos sectores del Socialismo Democrático , poniendo como eje central los intereses del Maule y la búsqueda de una lista única para acompañar de la mejor forma a la candidata Jara hasta la Presidencia, lo que por cierto me parece lo más relevante frente a una derecha cavernaria que representa un retroceso hasta en los programas de ayuda social para la gente, eso hay que frenarlo como sea”.

Cabe recordar que la parlamentaria estuvo involucrada en marzo pasado en un confuso incidente donde chocó su vehículo en estado de ebriedad, después de un supuesto robo y, según su relato inicial, de intentar perseguir a los delincuentes en el auto.

A los casos anteriores hay que sumarle los de Maite Orsini quien fue suspendida de la militancia del Frente Amplio y el partido le quitó un eventual apoyo a la reelección y debido a la Ley Antidíscolos tampoco podrá hacerlo como independiente.

Asimismo, el caso de la desaforada Catalina Pérez, quien renunció al partido en 2024, pero quien no será respaldada por la colectividad por sus problemas judiciales.