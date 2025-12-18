“Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda
José Antonio Kast Adriasola, diputado electo e hijo del Presidente electo, ve con buenos ojos la posibilidad de que su padre habite en el Palacio de gobierno.
La mañana de este jueves, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola fue consultado sobre la posibilidad de que su padre, el Presidente electo, José Antonio Kast Rist, habite en La Moneda durante su mandato.
“Es una medida que tiene que ver con el tema de la austeridad. Es una buena señal también para el país, que el Presidente muestre que quiere estar ahí para los chilenos”, dijo a su llegada a la denominada “Moneda chica”, ubicada en La Gloria 88, Las Condes.
“Esto va de la mano con el recorrido por Chile, que él siempre lo ha dicho desde el primer minuto”, acotó a la prensa.
Luego requerido por los dichos de su padre sobre que para sus hijos podrían haber camas nido, apelando a la austeridad, contestó: “Sí, y así hemos funcionado siempre, así que no es mucho que lo que cambie es el estilo familiar”.
