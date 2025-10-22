“Es una muestra de ineptitud”: Kast y Matthei arremeten contra el gobierno ante la ausencia de examinadores en el Simce

La mañana de este miércoles varios sostenedores de diversos colegios reportaron que algunos examinadores no llegaron a tomar el Simce , lo que provocó que en los recintos afectados se suspendiera la evaluación.

La Agencia de Calidad de la Educación, dependiente del Ministerio de Educación y a cargo del proceso, culpa a la empresa externa del problema y reprogramará a los cursos afectados.

Las críticas surgieron de inmediato, y los aspirantes a la Presidencia no se quedaron al margen de la discusión.

A través de X, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, manifestó: “Es lamentable y gravísimo que muchos alumnos no puedan rendir el Simce porque los examinadores no llegaron”.

“No es un detalle menor. Es otra muestra de ineptitud y otra falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes que se prepararon para este día”, agregó.

En esa línea, planetó: “El gobierno debe cuidar estos procesos con seriedad y respeto. La educación merece orden y compromiso, no improvisación”.

“Les queda cinco meses. Hagan la pega”, cerró la candidata.

Por su parte, el representante de republicanos y del Partido Social Cristiano (PSC), José Antonio Kast, publicó en la misma red social lo siguiente: “Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles. Salud, educación, seguridad, vivienda, economía”.

“El país se está cayendo literalmente a pedazos y el Presidente es el único que no se ha dado cuenta de eso”, condenó el republicano.