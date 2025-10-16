SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Es una señal importante” y “no es suficiente”: presidenciales se pronuncian por la salida de Pardow del gobierno

Los candidatos a La Moneda no se mantuvieron al margen de la polémica y compartieron sus opiniones a través de redes sociales.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Diego Pardow SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Una nueva modificación sufrió el gabinete del Presidente Gabriel Boric. Esta jornada el ahora exministro de Energía Diego Pardow debió dejar el gobierno.

Esto luego de que un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara cobros excesivos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025.

La oposición anunció la presentación de una acusación constitucional contra el frenteamplista, pero no se concretó debido a que el Mandatario le pidió la renuncia a Pardow.

Como era de esperar, los presidenciables no quedaron exentos de la polémica y compartieron sus opiniones a través de redes sociales.

“Negligentes, indolentes e incompetentes. La renuncia de Pardow no es suficiente. Que todos los responsables del alza de la cuenta de la luz y del potencial aumento de inflación se vayan del gobierno”, señaló el candidato de republicanos, José Antonio Kast.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Por su parte, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acotó: “La renuncia del ministro Pardow era inevitable, igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error”.

“En todo caso, ahora lo más importante es que el Presidente de la República tiene que explicarles a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso”, subrayó la exalcaldesa.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

El diputado y representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, desde una actividad en Curicó planteó que “este error de cálculo no solamente impactó en las cuentas de la energía, sino que impactó en el cálculo de inflación”.

“Si este gobierno se hubiese dedicado más a colocar a gente capacitada en los cargos donde tenían que estar, y menos a gente que tiene por el carnet de partido, nuestro país no tendría que sufrir estas consecuencias”, criticó.

Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Desde la vereda oficialista, Jeannette Jara señaló que “la salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema”.

“Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos. En mi propuesta de gobierno incluyo una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de la luz, y espero poder conversarla con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”, agregó.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez
Más sobre:Diego Pardow

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Ossandón responde arremetida de Asociaciones de funcionarios del Congreso y defiende proyecto para regular supersueldos
Chile

Ossandón responde arremetida de Asociaciones de funcionarios del Congreso y defiende proyecto para regular supersueldos

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”
Negocios

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Día mundial del pan: ¿Cuánto gastan las familias al mes y cuál es el consumo per cápita?

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago
El Deportivo

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Desafiando a los minutos Sub 21: la formación sin juveniles que prepara Colo Colo para visitar al puntero Coquimbo Unido

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena
Cultura y entretención

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza
Mundo

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo