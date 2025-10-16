“Es una señal importante” y “no es suficiente”: presidenciales se pronuncian por la salida de Pardow del gobierno

Una nueva modificación sufrió el gabinete del Presidente Gabriel Boric. Esta jornada el ahora exministro de Energía Diego Pardow debió dejar el gobierno.

Esto luego de que un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara cobros excesivos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025.

La oposición anunció la presentación de una acusación constitucional contra el frenteamplista, pero no se concretó debido a que el Mandatario le pidió la renuncia a Pardow.

Como era de esperar, los presidenciables no quedaron exentos de la polémica y compartieron sus opiniones a través de redes sociales.

“Negligentes, indolentes e incompetentes. La renuncia de Pardow no es suficiente. Que todos los responsables del alza de la cuenta de la luz y del potencial aumento de inflación se vayan del gobierno”, señaló el candidato de republicanos, José Antonio Kast.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Por su parte, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acotó: “La renuncia del ministro Pardow era inevitable, igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error”.

“En todo caso, ahora lo más importante es que el Presidente de la República tiene que explicarles a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso”, subrayó la exalcaldesa.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

El diputado y representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, desde una actividad en Curicó planteó que “este error de cálculo no solamente impactó en las cuentas de la energía, sino que impactó en el cálculo de inflación”.

“Si este gobierno se hubiese dedicado más a colocar a gente capacitada en los cargos donde tenían que estar, y menos a gente que tiene por el carnet de partido, nuestro país no tendría que sufrir estas consecuencias”, criticó.

Ricardo Ulloa/Aton Chile RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Desde la vereda oficialista, Jeannette Jara señaló que “la salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema”.

“Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos. En mi propuesta de gobierno incluyo una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de la luz, y espero poder conversarla con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”, agregó.