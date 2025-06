Escala tensión en campaña oficialista: Winter arriesga querella y Socialismo Democrático profundiza grieta con el FA y el PC

Con la franja electoral al aire, los cuatro candidatos en campaña y los partidos desplegados, la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric vive días de fuerte división en la antesala de la primaria del 29 de junio.

La propaganda televisiva, estrenada este miércoles en televisión abierta, fue uno de los elementos que logró escalar las tensiones en las relaciones entre los partidos del oficialismo. En particular, debido a la de Gonzalo Winter, el abanderado del Frente Amplio (FA).

En su franja, el diputado incluyó imágenes del exsubsecretario Patricio Tombolini, militante del Partido Radical, en el marco del caso Coimas, justo en el momento en que él dice que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”. En ese mismo segmento, también se muestra a Augusto Pinochet, Jorge Correa Sutil, Sebastián Piñera, la pelea entre Sergio Correa (ex-UDI) y Jorge Soria (PPD), el puente Caucau, y Matías Pérez Cruz, el presidente de Empresas Gasco.

La aparición del exsubsecretario, quien en 2007 fue absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba por la Corte Suprema, enfureció a los radicales. Consultado por La Tercera, Tombolini dijo que “me llamaron muchos amigos contándome de la estupidez que aparecía en la franja del señor Winter. Me dio mucha rabia, porque llevo muchos años haciendo que en el país prevalezca el fallo de inocencia categórico que dictó la Corte Suprema".

Pero la molestia no quedará en palabras, aseguró Tombolini. “Me voy a querellar de todas maneras. Lo está viendo el abogado que está revisando esto”, dijo a este medio.

El presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, también tomó acciones. El miércoles el timonel envió un reclamo por escrito a la presidenta del FA, Constanza Martínez, en el que exigió que se elimine la imagen de Tombolini de la franja.

“Lo tomamos como una agresión gratuita. Nosotros hicimos el reclamo formal a la presidenta del FA, por escrito, en un oficio reservado. Tratamos de contactarnos con ella, pero estaba en actividades en la Sexta Región. Nos pidió que habláramos con el secretario general, Andrés Couble, y él señaló que este era un tema del equipo de la franja, que no habían podido verificar aquello, que iban a retirar las imágenes”, señaló el timonel.

Y agregó: “Es complejo para nosotros, porque no solo fue absuelto por la justicia, además se trata de un dirigente importante nuestro, que fue presidente nacional, vicepresidente nacional. Con la honra de la gente no se juega”.

Couble, por su parte, indicó a este medio que “en la franja se incluyó una imagen representativa de un momento político del país sobre el cual hemos tenido una mirada crítica. No contiene expresiones injuriosas ni en lo visual ni en lo narrativo contra Tombolini. Sin embargo, desde el Partido Radical nos manifestaron su molestia, y como gesto de buena fe (...) les señalamos nuestra disponibilidad para ajustar y editar esa parte”.

Que se borre su imagen de la franja, sin embargo, no satisface a Tombolini. Consultado sobre si se querellaría aunque eso se concrete, respondió que “sí, porque no sería suficiente”.

En la franja de Winter también aparece Correa Sutil disfrazado de batman. Algo que hizo en 2002, cuando era subsecretario del Interior de Ricardo Lagos.

Consultado por este medio, el exsubsecretario dijo estar “sorprendido” por la inclusión de su imagen. "No sé qué propósito tiene ponerme entre esas figuras. Estoy muy sorprendido, no sé qué hago incluido en ese listado. Me gustaría saberlo”, afirmó.

“Yo pensé que el FA había abandonado el pretencioso discurso de clasificar a la gente entre los buenos y los malos, y situarse ellos en el primer grupo”, agregó el exmilitante DC, quien ha hecho público su respaldo a Carolina Tohá.

Este jueves, en entrevista con Radio Romántica, Winter aseguró que la franja “salió al aire con mi visto bueno”.

Más allá de este episodio, lo cierto es que la división al interior de la alianza de gobierno está latente. En gran medida, los ánimos se caldearon con las palabras de Óscar Landerretche (PS), quien dijo a La Segunda que no aseguraba su apoyo a Winter o Jara si alguno de ellos gana la primaria. Algo en lo que coinciden algunos dirigentes del Socialismo Democrático, como el senador Fidel Espinoza (PS), quien aseguró que él nunca votaría por el diputado frenteamplista.

Aunque Tohá y su comando intentaron desligarse del economista, y afirmaron que él no es uno de los voceros, la propia exministra se ha encargado de arremeter contra las demás candidaturas del sector.

El miércoles, dijo que su sector “ha reflexionado mucho” en torno al estallido social y la violencia que se vivió en ese contexto. Y luego criticó: “No veo esa reflexión ni esa autocrítica en otros sectores”. Al ser inquirida sobre a qué sectores hacía referencia, respondió: “Creo que el Presidente (Gabriel Boric) también lo ha hecho (...). En otros sectores, en otros liderazgos, en otras candidaturas no veo esa reflexión. No la veo. Creo que sería bueno verla”.

En el Socialismo Democrático, en todo caso, están en alerta ante la posibilidad de que Jara gane la primaria. En particular, luego de que distintos sondeos de opinión mostraran que igualó a la exministra del Interior en las preferencias.

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), uno de los voceros de Tohá, dijo a La Tercera que “no creo que gane Jeannette Jara; al final va a primar un sentido de responsabilidad”. En ese sentido, planteo que su candidatura es “de trinchera”.

Durante el fin de semana, el presidente del PPD, Jaime Quintana, tensionó más las cosas al plantear que “en el FA queda bastante de esa superioridad moral que verbalizó Jackson”.

Como si eso no hubiese molestado lo suficiente al partido del Presidente Gabriel Boric, el senador Espinoza (PS) tildó de “imbécil” al candidato presidencial frenteamplista. Algo que logró que Couble, el secretario general del FA, pidiera al PS y a Tohá que insten a sus filas a mantener el respeto. Sin embargo, desde la directiva socialista comentaron a este medio que no pensaban tomar medidas.

El FA no se quedó sin reaccionar. Este jueves, en entrevista con La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del partido, Jaime Sáez, planteó que “en el Socialismo Democrático tienen que hacerse cargo de su falta de proyecto político y de su falta de densidad ideológica” en lugar de destinar su tiempo a criticar al FA. Para el parlamentario, las críticas son una señal de que su partido “ha cambiado el espectro, ha movido los límites de lo posible”.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) le respondió a través de X. “De los autores de la superioridad moral, ahora pasamos a los que tienen proyecto político y densidad política, a diferencia de los otros. Si esa densidad y superioridad moral es la que han demostrado, prefiero seguir en el trabajo que estamos realizando. Y luego nos hablan de unidad…”, escribió.

Ilabaca también adelantó que “parece que la primaria oficialista será una guerra sin límites, al final terminaremos tan divididos y heridos, que dará lo mismo quién gane. Con este nivel de odiosidad, las divisiones de la derecha no se notan”.