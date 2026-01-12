SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Está descartada”: Presidente peruano da un portazo a propuesta de Kast sobre corredor humanitario

    José Jerí afirmó que su gobierno baraja otras alternativas para que los migrantes irregulares puedan retornar a Venezuela.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    José Antonio Kast con José Jerí en Lima, Perú.

    El mandatario peruano, José Jerí, descartó la implementación de un corredor humanitario regional para facilitar el retorno de los migrantes irregulares a Venezuela, a pocos días de haberse reunido en Lima con el Presidente electo, José Antonio Kast, el principal impulsor de la idea.

    Así lo señaló en entrevista con CNN en Español, donde relevó que su adminitración no puede “permitir” una mayor presencia de migrantes en condición irregular en su país y que todos los días las autoridades realizan acciones para encontrar a aquellos presentes en territorio peruano y devolverlos a su país de origen.

    Esto, tras afirmar que el principal problema con la migración irregular en Perú se relaciona con el tema de la seguridad, “porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país”.

    Así, Jerí explicó que “una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”.

    Esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, agregó.

    Más sobre:PolíticaPerúJosé JeríJosé Antonio Kastcorredor humanitariomigrantes

