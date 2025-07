“Esta es una primera incorporación”: Jeannette Jara presenta su equipo de campaña

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció a su primer equipo de campaña, además de quienes integran el comité estratégico.

“ Quiero decirles que las prioridades de nuestro gobierno van a ser los temas de seguridad pública, los temas de crecimiento económico sustentable y con un crecimiento que le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Y en temas sociales con énfasis en educación, en salud y en vivienda”, comenzó señalando la abanderada.

“Le damos la bienvenida a nuestro comando y quiero aclarar, que esta es una primera incorporación . Se van a ir sumando más personas y me alegra que a un mes tengamos estos cuatro hitos”, aclaró la exministra del Trabajo.

“Nosotros no vamos a ser el mejor gobierno de la historia ni vamos a refundar todo de un minuto para otro. Queremos ser un buen gobierno para Chile . Esa es nuestra aspiración y para eso quiero darle la bienvenida al primer equipo que se incorporó al mando presidencial conformado por hombres y mujeres con capacidades técnicas profesionales y convicciones políticas que se ponen al servicio de un proyecto para llevar adelante el programa de gobierno del Pacto Unidad por Chile”, manifestó Jara.

En la entrega de nombres, inició con el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), siguiendo con Darío Quiroga (IND) como coordinador del comité estratégico; Camila Miranda (FA), coordinadora de contenidos; Nicole Cardoch (PS), coordinadora territorial; Daniel Núñez (PC), coordinador análisis electoral; Javiera Milla (IND), coordinadora producción y avanzada.

Mientras que los integrantes del comité estratégico son Ricardo Solari (PS), José Toro (PPD), Jaime Mulet (FRSV) y Bárbara Figueroa (PC).

Por su parte, el equipo económico será integrado por Andrea Betancor, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Bohme, Osvaldo Rosales y Sebastián García.

Equipo económico del comando de Jeannette Jara

“Ese es parte del equipo que hoy día estamos presentando, vamos a continuar en las próximas semanas pero queremos decirles que respecto de la discusión programática propiamente tal, nosotros vamos a concentrarnos en todo aquello que nos une, en aquellos que tenemos diferencias, las vamos a tratar de procesar y si hay algunas diferencias en las que no nos encontremos, por cierto cada palabra y cada posición va a ser respetada”, indicó la candidata una vez presentó al equipo.

Junto con ello, Jara aseveró que su gobierno no es “pegado a la fuerza”, sino de unidad “en base a un proyecto común”. “Eso se construye con confianza, diálogo, con formas de resolver las diferencias y en definitiva, cuando no hay una opinión común, respetando la diferencia con el otro y no desacreditándola”, añadió.